Un regidor d'ultradreta d'Àustria compara els immigrants amb rates

Un membre de la formació ultranacionalista FPÖ, que governa a Àustria en coalició amb el Partit Popular austríac (ÖVP), ha dimitit aquest dimarts després d'haver publicat un poema en què comparava els immigrants amb rates. Es tracta de Christian Schilcher, que era vicealcalde de Braunau am Inn, la localitat austríaca on va néixer Adolf Hitler.

Schilcher també deixarà l'FPÖ per "evitar danys al partit", segons ha informat el vicecanceller d'Àustria i líder de l'FPÖ, Heinz-Christian Strache, durant un acte per llançar la campanya per a les eleccions al Parlament Europeu. L'FPÖ participarà en l'aliança ultradretana i euroescèptica liderada pel ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini.

Schilcher va escriure 'Die Stadtratte' (la rata urbana), un poema publicat la setmana passada en un fullet amb el qual l'FPÖ desitjava bona Pasqua als veïns de Braunau am Inn. El poema, amb el subtítol 'Rosegador amb fons de clavegueram', critica la "barreja de cultures" i defensa que si els immigrants no s'adapten a la vida local han de "tocar el dos ràpidament". A més, el fullet es va distribuir just la vigília de l'aniversari del naixement de Hitler, el 20 d'abril.

El mateix canceller austríac, Sebastian Kurz –del Partit Popular austríac (ÖVP)–, ha qualificat el text de "summament racista" i ha exigit al seu soci de govern un clar distanciament de les posicions defensades al poema. Es tracta, però, de l'enèsim incident en què l'FPÖ apareix vinculat a missatges i organitzacions racistes, xenòfobes o fins i tot neonazis.

L'opositor Partit Socialdemòcrata ha opinat que el poema recorda el llenguatge utilitzat "en la propaganda nazi". Aquesta propaganda anomenava 'rates' els jueus perquè no fossin considerats humans.

La Fiscalia està estudiant si obre una investigació contra Schilcher per un suposat delicte d'incitació a l'odi, segons ha informat l'agència austríaca APA.