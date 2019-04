Brexit als passaports britànics

Dues paraules menys: Unió Europea. El govern del Regne Unit ha emès els primers passaports del Brexit, en què a la portada ja no hi apareix "Unió Europea", malgrat que el país encara continua formant part del club comunitari i està immers en les negociacions i els debats interns per donar una resposta a Brussel·les. Els nous documents confirmarien que les autoritats britàniques no tenien un altre escenari que el del 29 de març, el dia previst per oficialitzar el divorci.

Els nous passaports han sorprès els britànics, tant els 'brexiters' com els 'remainers', que confiaven a guanyar més temps de marge.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5 — Susan Hindle Barone (@SpinHBarone) 5 d’abril de 2019

En un comunicat, el ministeri de l'Interior britànic ja va deixar clar que els passaports amb denominació europea tindran la mateixa validesa que els 'made in Britain'.

280.000 europeus 'assentats'

Més de 280.000 ciutadans comunitaris han sol·licitat fins ara l'estatus d''assentat' al Regne Unit, la nova figura del sistema migratori britànic que els permetrà quedar-se al país un cop es materialitzi la seva sortida de la Unió Europea.

Per accedir a l'estatus, cada europeu ha de demostrar la seva identitat, provar que ha estat vivint de manera continuada durant cinc anys al Regne Unit i declarar els seus antecedents penals. La sol·licitud, que és gratuïta, es gestiona a través d'una aplicació per a telèfons mòbils Android que permet digitalitzar els documents necessaris.

Si no es disposa d'aquest tipus de dispositiu, es pot complir el tràmit a través d'un ordinador i enviar per correu al ministeri de l'Interior el carnet nacional d'identitat o el passaport, o bé verificar-los en un dels prop de 50 punts autoritzats que hi ha al país.

Els europeus que no comptin encara amb cinc anys de residència rebran l'estat de 'preassentat', amb el qual podran optar a l'estatus definitiu quan es compleixi el termini requerit. Les dues figures atorguen el dret a treballar al país i a ser atès en el sistema públic de salut. El termini per sol·licitar el nou estatus acaba el 31 de desembre del 2020, amb independència de si el Parlament ratifica o no un acord de sortida amb els 27 estats restants del bloc comunitari.