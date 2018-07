El govern britànic arriba a un consens per apostar per un Brexit suau

La primera ministra britànica, Theresa May, va aconseguir ahir in extremis consensuar al si del seu govern una posició comuna sobre el Brexit: finalment el seu executiu es decantarà per un Brexit suau, que hauria de permetre desbloquejar les negociacions amb Brussel·les. És a dir, dos anys després de la celebració del referèndum el govern britànic té per fi una posició consensuada sobre la relació comercial que vol mantenir amb la Unió Europea un cop la deixi. En concret, el govern va acordar proposar a la UE la creació d’una àrea de lliure comerç per a béns després del Brexit, cosa que evitaria els controls de duanes i mantindria oberta la frontera d’Irlanda. Per fer possible aquest lliure comerç, el Regne Unit mantindria una equivalència regulatòria amb la Unió Europea per a béns, tot i que no per a serveis, segons un comunicat que es va difondre ahir a la nit. Londres vol mantenir fora de l’acord de lliure comerç el sector dels serveis, perquè considera que és el que més es pot expandir mitjançant pactes comercials amb tercers països. Ara falta saber les concessions que deuen haver obtingut els partidaris d’un Brexit dur per donar suport a la proposta consensuada. May donarà més detalls de l’acord “la setmana vinent” i l’enviarà a Brussel·les, segons va dir.

Els ministres del seu gabinet van arribar a una posició consensuada després d’una reunió de gairebé dotze hores a la residència oficial de camp de la premier, a Chequers. Els ministres estaven dividits entre partidaris d’un Brexit dur i els que es decantaven per un de suau, i es temia que algun dimitís del càrrec si la seva proposta no s’acabava aprovant. De fet, els ministres no van poder entrar a la reunió amb els seus telèfons mòbils i rellotges intel·ligents per evitar filtracions.