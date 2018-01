Isabel II: "la corona et pot trencar el coll"

La reina Isabel II ha confessat a la BBC algunes intimitats del càrrec. En un documental emès per la BBC aquest diumenge sobre el 65 aniversari de la seva coronació, explica que la corona imperial és tan pesada que "et pot trencar el coll" i reconeix que la carrossa que la va portar a la cerimònia era "molt incòmode".

La sobirana, que mai concedeix entrevistes, ha rememorat els detalls de la seva coronació a l'abadia de Westminster de Londres, el 1953, per un programa sobre les joies de la corona."No pots mirar cap abaix quan llegeixes el discurs, perquè se't podria trencar el coll o podria caure". Isabel II porta la mateixa corona en el discurs d'obertura del Parlament britànic, quan llegeix el programa de govern.

"Així que les corones tenen alguns desavantatges, però per la resta són força importants", bromeja. La corona en qüestió va ser confeccionada per la coronació del seu pare, el rei Jordi VI, el 1937 i porta 2.868 diamants, 17 safirs, 11 maragdes i centenars de perles, a més d'un gran rubí. "Per sort, el meu pare i jo tenim el cap molt semblant, però un cop que te la poses queda fixada", diu la reina, de 91 anys.

La reina també assegura que el recorregut en carrossa que la va portar des del palau de Buckingham fins a l'abadia va ser "horrible" i "molt incòmode".