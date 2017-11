La reina d’Anglaterra té inversions en paradisos fiscals des del 2005

Una mica més de 12 milions d’euros de la fortuna personal de la reina d’Anglaterra han estat invertits en els paradisos fiscals de les illes Caiman i les Bermudes. Les revelacions dels paradise papers connecten una de les dones més riques del món amb negocis amb la companyia BrightHouse, una empresa acusada de facilitar crèdit sense garanties, i amb l’empresa Threshers, una cadena de venda al detall de begudes alcohòliques que va fer fallida el 2009 i va deixar un deute amb la hisenda del Regne Unit de gairebé 20 milions d’euros.

BrightHouse és una empresa de les anomenades de compra parcial dedicada al lloguer de béns materials, mobles, electrònica de consum o vehicles de motor, electrodomèstics i béns immobles, a canvi de quotes setmanals, i amb una petita opció de compra. A BrightHouse se l’ha acusat d’explotar famílies pobres i persones vulnerables. El mes passat un jutge va ordenar a la companyia retornar, com a compensació per males pràctiques, més de 16 milions d’euros a 249.000 clients.

Segons la investigació del Consorci Internacional de Periodistes, les inversions de la fortuna personal de la reina s’han vehiculat a través del Ducat de Lancaster, un ens jurídic que des de l’any 1399 gestiona propietats privades de la monarquia britànica amb l’objectiu de dotar-la d’un fons de capital autònom. Així, la Corona rep un finançament extra a més de les aportacions del Tresor, regulades des del Parlament.

El patrimoni del Ducat consta de terrenys i propietats immobiliàries, béns i actius que es gestionen en fideïcomís de forma separada del Crown Estate, considerat el patrimoni públic de la reina.

Preguntat per la BBC i The Guardian, els dos mitjans que han dut la investigació dels paradise papers al Regne Unit, el Ducat de Lancaster ha afirmat que actualment l’única inversió de diners de la reina que mantenen al BrightHouse no arriba als 4.000 euros.

El Ducat també ha assegurat que fins que no ha estat contactat pels dos mitjans d’informació esmentats, no tenia constància de cap inversió a BrightHouse. La participació de diners privats de la reina en aquesta companyia, que s’ha allargat durant dotze anys, és “negligible”, segons els seus portaveus, que es van negar a quantificar la participació original, de l’any 2005.

Comptes polèmics

Les finances de la monarquia britànica són sempre un tema de gran debat al Regne Unit. Habitualment les del Ducat de Lancaster són encara menys transparents que les prou opaques -per la vaguetat de les partides especificades- que la reina rep del Tresor. Les revelacions conegudes ahir tornaran a posar damunt de la taula el caràcter ètic, tot i que probablement no il·legal, d’aquesta mena d’inversions, d’altra banda comunes gràcies a l’aparell d’intermediació de la City.

Després que es conegués la informació, el Ducat de Lancaster va revelar que té “alguns fons a l’estranger”, incloent-n’hi un a Irlanda.

L’ens que vetlla pels diners de sa majestat va dir tant a The Guardian com a la BBC que no ha rebut cap avantatge fiscal de les inversions en els paradisos de les illes Caiman i les Bermudes. El Ducat de Lancaster va proporcionar a la reina 22 milions d’euros l’any 2016.