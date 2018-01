El 'nen de gel' reobre el debat sobre la pobresa infantil a la Xina

Un alumne xinès de vuit anys, que les xarxes socials han batejat amb el sobrenom de "Nen de gel", s'ha convertit en un fenomen viral a la Xina i a tot el planeta després de publicar-se la seva fotografia arribant a l'escola amb el cabell i les pestanyes cobertes de gel. El petit Wang, nom amb que ha estat identificat a la premsa el vailet, ha reobert també el debat sobre la pobresa infantil a la Xina.

Wang viu al comtat de Ludian, al sud-oest de la província de Yunnan, al sud del país. Pertany a una familia pobra d'una zona rural i poc desenvolupada. Per anar a l'escola, el petit camina uns 4,5 quilòmetres. Un viatge que dura aproximadament una hora i amb temperatures que, en dies com en el que es va prendre la fotografia, poden arribar als 9 graus sota zero.

A la imatge, a més del cabell cobert pel gel, també s'observa la fina camisa que porta el nen, les galtes envermellides pel fred i la reacció dels seus companys, que riuen de la situació. En una segona foto que també s'ha viralitzat a la xarxa, es poden veure les petites mans de Wang, brutes i congelades. Sota elles, segons indica la BBC, hi ha un paper d'examen. El resultat: una nota de 99 sobre 100.

Ambdues fotografies han estat compartides per desenes de milers de persones a Internet; moltes de les quals han remarcat que el govern de Pequín no fa prou per combatre la pobresa a les zones rurals de la Xina. Els usuaris han aprofitat per criticar el govern, però també per solidaritzar-se amb el nen.

Onada de solidaritat

Periodistes del popular programa xinès Pear Video van visitar el petit Wang per veure com viu, segons informa la BBC. "La seva llar està feta de fang i maó i està molt malmesa", van indicar els reporters, que també van descobrir que Wang viu amb la seva àvia i la seva germana.

Segons Pear Video, Wang és un de tants "nens abandonats" de la Xina. És a dir, petits els pares dels quals s'han traslladat a les ciutats per trobar feina i sostenir econòmicament a la familia. Al seu pare, Wang el veu només cada quatre o cinc mesos, que és quan pot tornar a casa. La seva mare, explica el mateix Wang al reportatge, els va deixar quan era molt jove.

A més de a les xarxes, la història de Wang ha provocat una gran reacció als mitjans de comunicació xinesos, que també han fet campanya per que s'ajudi els nens abandonats. Algunes empreses locals ja han reaccionat. Segons la televisió estatal, CCTV, la Lliga Comunista Provincial de la Joventut ha donat 100.000 iuans (uns 12.744 euros) perquè cada nen a l'escola pugui tenir millor roba i que l'escola millori el seu sistema de calefacció.