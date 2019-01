Més repressió a Zimbàbue a causa de l'increment del preu de la benzina

La vaga general convocada el 14 de gener a Zimbàbue contra l'increment del preu de combustible –que, literalment, es va duplicar– ha mostrat la pitjor cara del govern d' Emmerson Mnangagwa, que va arribar al poder el novembre del 2017.

La resposta del president a aquestes protestes ha sumit el país africà en una espiral d'enfrontaments i violència que fins a aquest dimarts ja ha acabat amb almenys 12 morts, centenars de ferits –molts d'ells de bala–, i unes 700 persones detingudes.

Des de l'inici, les forces de seguretat –tant la policia com l'exèrcit zimbabuès– han reprimit de manera desproporcionada les manifestacions. Ara, i tal com ha denunciat també aquest dimarts la Comissió de Drets Humans de Zimbàbue, s'ha impulsat una campanya de persecució i detenció a aquells sospitosos d'haver format part d'aquestes protestes. "Les forces de seguretat han emprat la tortura sistemàtica i les detencions arbitràries des de l'esclat de les manifestacions la setmana passada", ha apuntat aquesta institució en un informe.

El mateix organisme també ha alertat que entre els detinguts, que ja superen els 700, s'hi troben infants de només 11 anys.

"Les forces de seguretat arriben a la nit o a la matinada a les cases de la gent i demanen als homes que surtin de l'habitatge. Llavors els obliguen a estirar-se al terra, els apallissen i els demanen que fugin o si no els arrestaran", apunta el mateix document de la Comissió.



Davant aquesta situació –i, segons l'oposició, en un clar gest per defugir responsabilitats–, el president Mnangagwa ha assegurat aquest dimarts que iniciarà una investigació extensa sobre la violència d'aquests últims dies.

Mentrestant, representants de diverses organitzacions internacionals, com ara Human Rights Watch (HRW), Amnistia Internacional (AI) o l'International Crisis Group (ICG), han acusat al govern de Zimbàbue de "fomentar" la violència contra els seus ciutadans i de perpetuar la "impunitat" tot i la "narrativa" suposadament reformista del nou president.

En la mateixa línia, la mateixa Comissió de Drets Humans del país ha afegit que és "intolerable" que el govern faci ús "de força bruta, excessiva i desproporcionada".

Aquest dimarts també s'ha donat a conèixer que la tensió creixent al país ha provocat que Mnangagwa hagi decidit interrompre la seva gira europea i centre-asiàtica prèvia al Fòrum Econòmic Mundial de Davos, a Suïssa, i on s'esperava que el polític africà busqués inversions per al seu país. Mnangagwa, doncs, ha retornat a Zimbàbue per fer-se càrrec de la crisi.

En un tuit, el president ha reafirmat la seva mesura d'apujar el preu de la benzina i ha recalcat que "era el que havia de fer". En un segon missatge a través d'aquesta xarxa policial, Mnangagwa ha expressat que "aquestes manifestacions són intolerables", en la mesura que no són pacífiques, i ha responsabilitzat els protestants de la situació que es viu al país.

One week ago, I announced measures to stabilise our nation’s crucial fuel supply. I was aware that these measures may not be popular, and this was not a decision we took lightly. But it was the right thing to do 1/4