Un republicà d'Alaska: "Quants jueus van ser cremats perquè no anaven armats?"

Don Young, un republicà d'Alaska i el legislador amb més anys de servei a la cambra federal de representants, defensa l'ús de les armes als Estats Units relacionant-lo amb les morts de persones jueves durant l'Holocaust. "Quants jueus van ser cremats als forns perquè no anaven armats?", va dir Young, de 84 anys, en resposta a la pregunta sobre què poden fer el govern federal i les ciutats per aturar els tiroteigs als centres acadèmics. I va afegir: "Quants milions de persones han estat tirotejades i han mort perquè no anaven armades?". Young va fer aquestes declaracions durant un debat de la Lliga Municipal d'Alaska a Juneau la setmana passada.

Les paraules de Young s'emmarquen en l'enèsim debat sobre la llicència d'armes al país nord-americà, que s'ha intensificat a partir del tiroteig del 14 de febrer en un institut de Florida que va deixar 17 morts.

Aquest dimecres, però, Murphy McCollough, la portaveu de Young, ha afirmat que els comentaris del polític "s'han descontextualitzat totalment". La portaveu ha explicat que Young "es referia al fet que quan Hitler va confiscar les armes de foc a la població jueva alemanya, aquesta comunitat va ser menys capaç de defensar-se". "No volia dir que una població jueva armada hauria pogut evitar els horrors de l'Holocaust, sinó que el seu missatge volia remarcar que desarmar els ciutadans pot tenir conseqüències perjudicials", ha argumentat McCollough.

Reacció de la comunitat jueva

Diverses comunitats jueves no han tardat a denunciar les declaracions de Young. La Lliga Antidifamació, una organització jueva dels Estats Units, ha dit en un comunicat que "és al·lucinant suggerir que algunes armes de foc en mans dels jueus alemanys podrien haver frenat l'envestida totalitària dels nazis". Michael Oblath, un dels rabins de la sinagoga més gran i antiga del país, ha dit que el republicà ha mostrat falta de comprensió "de la història de l'Holocaust i de la manera com els nazis van tractar els jueus".

L'oposició també ha aprofitat l'ocasió per qüestionar la "fiabilitat política" de Young. Jay Parmley, director executiu del Partit Demòcrata d'Alaska, ha assegurat que "el senyor Young continua demostrant que està completament divorciat de la realitat".