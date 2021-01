Els republicans demanen retardar l''impeachment' per donar temps a Trump per preparar-se

El líder republicà al Senat, Mitch McConnell, ha demanat als demòcrates retardar l'inici de l' impeachment a la cambra alta fins a mitjans de febrer per poder donar temps a Donald Trump per preparar el seu cas amb els seus advocats. Una petició que podria prosperar, atès que els demòcrates ja s'havien plantejat l'opció d'esperar unes setmanes a portar el cas al Senat per donar temps al nou president, Joe Biden, per impulsar la seva agenda governamental abans de centrar tota la feina del Senat en el judici polític a l'expresident Trump.

Amb tot, fons dels demòcrates havien anunciat fa poc que, finalment, pensaven enviar els càrrecs contra Trump al Senat aquest mateix divendres, cosa que ha portat McConnell a reaccionar per demanar més temps. Un únic càrrec contra Trump per "incitació a la insurrecció" va ser aprovat a la Cambra de Representants el dia 13 de gener, una setmana després de l'assalt de seguidors de Donald Trump al Capitoli.

McConnell ha fet pública una declaració en què demana als demòcrates que no enviïn aquestes acusacions al Senat (la majoria demòcrata a la Cambra de Representants és qui decideix quan s'envia el cas al Senat) almenys fins al 28 de gener, i que després d'aquesta data donin encara dues setmanes a Trump per preparar la seva defensa. "Ho revisarem i ho discutirem", va dir sobre la proposta de McConnell el líder de la majoria demòcrata al Senat, Chuck Schumer. Ara els demòcrates controlen també el Senat amb un empat a 50 senadors, però amb el poder de desempat de la vicepresidenta Kamala Harris.

Trump ha contractat un advocat de Carolina del Sud, Butch Bowers, per liderar la seva defensa davant de les acusacions al Senat, que podrien inhabilitar-lo perquè no es tornés a presentar mai més a la presidència dels Estats Units. El seu advocat fins ara, l'exalcalde de Nova York Rudy Giuliani, s'ha recusat del cas perquè ell mateix va participar en el míting de Trump per als seus seguidors el dia 6 de gener que va propiciar que irrompessin al Capitoli i assaltessin la seu del Congrés.

Biden va per feina i comença a esborrar el llegat de Trump

Mentrestant, el nou govern del demòcrata Joe Biden, que va prendre possessió dimecres, començava a caminar ahir dijous amb l'aprovació d'un paquet de mesures per afrontar la pandèmia de covid-19. Durant la roda de premsa a la Casa Blanca, Anthony Fauci, que va liderar l'equip científic del govern anterior i actualment és assessor especial de Biden pel covid, va admetre que poder, finalment, parlar en una roda de premsa a la Casa Blanca basant-se només en la ciència és "una sensació alliberadora".

"Queda clar que es van dir coses, com qüestions relatives a la hidroxicloroquina i altres temes així, que eren realment incòmodes perquè no estaven basades en fets científics. Us puc dir que no em produeix cap plaer estar en una situació que suposi contradir el president, et trobaves que senties que no podies dir segons què sense que hi hagués repercussions. La idea de poder pujar aquí i parlar del que saps, del que la ciència diu i deixar parlar la ciència és una sensació alliberadora", ha afirmat Fauci des de la sala de premsa de la Casa Blanca.