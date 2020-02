Els republicans protegeixen Trump i bloquegen testimonis clau

Amb la seva absolució pràcticament garantida des d’abans que s’iniciés l’ impeachment, el judici polític contra Donald Trump s’ha convertit, gairebé des del primer moment, en un judici a l’equilibri de poders de Washington, als coneguts com a checks and balances de les institucions nord-americanes. Ahir a la nit el Senat encarava les que podrien ser les últimes hores del procés al president: el més curt de la història del país. Un sospir.

Els republicans van protegir Trump impedint la compareixença dels testimonis clau que el president havia bloquejat en la fase d’investigació. Després de la ràpida exculpació, la conclusió que poden extreure aquest i els futurs presidents és que, com el mateix Trump ha arribat a afirmar, la Constitució els permet fer el que vulguin des de la Casa Blanca. O, almenys, que tenen via lliure per fer xantatge al govern d’un país aliat amb l’objectiu que els proporcioni material comprometedor d’un rival polític.

És el precedent que ahir a la nit s’afanyava a crear la majoria republicana al Senat. La seva defensa de Donald Trump ha anat adaptant-se a mesura que les evidències eren més aclaparadores. Primer van negar el quid pro quo. Un cop evidenciat aquest quid pro quo, van defensar que no era mereixedor d’un impeachment. És a dir, que, malgrat que ja hi ha republicans que reconeixen que Trump va retenir l’ajuda militar a Ucraïna, aprovada pel Congrés, a canvi que Kíev anunciés una investigació contra el demòcrata Joe Biden, defensen que aquest abús de poder -un dels dos càrrecs aprovats per la Cambra de Representants- no és motiu suficient d’un impeachment.

Defensa canviant

I és que, des de l’inici del procés, els republicans han anat modificant el seu discurs de justificació del president a mesura que anaven sortint a la llum proves de culpabilitat irrefutables. Com va reconèixer en un comunicat el senador republicà Lamar Alexander, “no calen més proves per demostrar que el president va retenir l’ajuda nord-americana almenys per pressionar Ucraïna perquè investigués els Biden”. Però el conservador va afegir que “la Constitució no proporciona al Senat el poder de retirar un president del càrrec simplement per haver actuat de forma inadequada”. El comunicat d’Alexander, que es va fer públic divendres a la matinada, va suposar la certificació pràctica que els demòcrates no tindran els vots necessaris per citar John Bolton i altres testimonis amb coneixement de primera mà dels tripijocs de Donald Trump. Els demòcrates necessitaven votar en bloc i aconseguir que quatre senadors republicans se sumessin a la seva iniciativa. Finalment només dos van afegir-se als demòcrates: la moció per autoritzar la presència de testimonis addicionals es va rebutjar per 51 vots a 49, després de quatre hores de debats. “Els fets sortiran a la llum -va dir el demòcrata Adam B. Shiff abans de la votació-. Els testimonis que el president vol vetar explicaran les seves històries. I a nosaltres ens demanaran per què no vam voler escoltar-los”.

Decepció dels demòcrates

Hakeem Jeffries, un dels set congressistes demòcrates que exerceixen d’acusació al Senat, reconeixia que se sent “decebut”. “Si arribes a la conclusió que Donald Trump va mentir, el van enxampar i ha fet esforços per encobrir-ho, s’haurien d’exigir responsabilitats”, apuntava Jeffries, que considera que la Constitució ofereix el càstig de “declarar-lo culpable i retirar-lo” del càrrec.

El judici polític a Trump serà el primer impeachment de la història dels Estats Units en què no se citaran testimonis i, per descomptat, no s’aplicarà el càstig suggerit pel demòcrata Jeffries.

Els 15 impeachments anteriors a càrrecs públics, inclosos els dels presidents Andrew Johnson i Bill Clinton, van comptar amb testimonis. John Bolton, exassessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, no podrà testificar el que conté el manuscrit del seu pròxim llibre: que Trump li va dir que l’ajuda a Ucraïna depenia de la investigació contra els Biden. Fet que els advocats de Trump havien negat abans que diumenge passat el New York Times fes públic el contingut del manuscrit de Bolton.