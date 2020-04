El Japó dobla en una setmana els casos malgrat l'estat d'alarma

El Japó ha detectat un repunt del coronavirus a la capital i altres grans ciutats que ha obligat a decretar l' alerta sanitària a set prefactures, que concentren el 80% dels nous contagis. En una setmana d'estat d'emergència, els nous contagis s'han duplicat fins a arribar als 7.700 positius i 800 morts.

Les autoritats sanitàries estan amoïnades perquè la infecció de covid-19 creix sense que es pugui seguir la traçabilitat dels nous casos, ja que els malalts es neguen a informar sobre les seves activitats i passes fins a arribar a encomanar-se. Se sospita, segons informa la premsa local citant fonts anònimes del ministeri de Salut, que els pacients han anat a locals nocturns o prostíbuls i per això s'estimen més no donar detalls de la seva vida privada.

Es calcula que d'entre el 40% i el 75% dels casos nous positius, segons la regió, no es coneix quina ha sigut la cadena de transmissió, per les reticències d'un grup de gent a explicar on va quan surt de casa, però també per la falta de personal als centres sanitaris públics, que no tenen tant de temps per poder dedicar-se a seguir la traçabilitat fent un qüestionari als pacients sobre quines ciutats o barris han visitat recentment i amb quines persones han tingut més contacte les últimes dues setmanes –el període d'incubació del covid-19, abans que hagin presentat els símptomes de la malaltia–. La mateixa font del ministeri admet que les plantilles d'aquests centres estan "sobresaturades".

Control contra intimitat

Els epidemiòlegs japonesos temen que sense conèixer els origens de la infecció en cada cas, el brot acabi per desbocar-se com ha passat a Europa o els Estats Units, per citar dos dels grans focus en actiu. Per això, demanen un control més exhaustiu de la població, tot que algunes de les mesures atempten contra el dret a la intimitat i les llibertats personals.

L'estat d'alerta en les set prefactures no obliga al confinament total i globalitzat ni tampoc a sancionar els possibles infractors, sinó que cada governador s'ha de limitar a aconsellar i instar la població a quedar-se a casa i mantenir al carrer les distàncies interpersonals mínimes per evitar la propagació del coronavirus.

Com a mesura per controlar l'epidèmia, la governadora de Tòquio, Yuriko Koike, ha decretat que els bars només podran servir alcohol fins a les 7 de la tarda i que una hora més tard aquests establiments hauran d'abaixar la persiana per evitar que hi hagi aglomeracions. Aquesta és una de les poques potestats que tenen les prefactures en aquest estat d'emergència, així com la de mantenir escoles i universitats buides.

Sense coronació

L'estat d'alerta ha obligat a ajornar sense dia l'esperada cerimònia d'entronització del príncep Akishino, prevista per al 19 d'abril, després que el govern de Shinzo Abe considerés que la mesura de reduir de 350 a només 50 els convidats no és prou per minimitzar el risc de contagis massius. El brot ha deixat l'hereu al tron del Crisantem sense corona, un any després de l' abdicació per motius de salut de l'octogenari Akihito.

En els últims dies ha caigut el suport de la població japonesa a la gestió del govern d'Abe, tot i haver promès un paquet d'un bilió de dòlars per compensar les empreses per la pèrdua de l'activitat a causa del coronavirus. Tres quartes parts de la població de les set prefactures on s'ha declarat emergència, entre les quals la de la capital del Japó, no confia que les restriccions millorin la situació, segons recull The Japan Times. Tòquio té gairebé la meitat dels malalts de tot el país.