El primer restaurant amb cuiners VIH positius

Us menjaríeu un àpat que hagués cuinat una persona que és VIH positiva? O compartiríeu el plat amb algú que tingués la sida? Aquestes són les dues preguntes que Casey House -l’únic hospital del Canadà dedicat exclusivament al tractament d’aquest tipus de pacients- va fer en una enquesta recentment. I, cosa que els va sorprendre, la meitat dels canadencs van contestar que no rotundament. Malgrat que la sida no es contagia ni amb la saliva ni per compartir els coberts o un got amb algú que pateixi aquesta malaltia, i encara menys amb el simple contacte físic.

Per això, per posar fi a idees errònies i per trencar amb un estigma tan absurd, l’hospital ha impulsat l’obertura d’un restaurant a la ciutat de Toronto on tots els seus cuiners són VIH positius. De fet, aquest era el requisit imprescindible per poder ser contractat. A més de tenir una certa destresa amb els fogons, esclar.

El restaurant es diu June’s Eatery, té 14 xefs i ajudants de cuina -tots VIH positius- i va obrir les portes aquesta setmana. Dimarts i dimecres va oferir un sopar especial de quatre plats. El preu de l’àpat era de 125 dòlars per persona (uns 107 euros). Malgrat això, l’establiment es va omplir a vessar, fins al punt que anunciava a la seva web: “Tot reservat”.

Els promotors volen que es parli del restaurant “encara que sigui malament”, asseguren. El seu objectiu principal és posar en evidència el gran desconeixement que hi continua havent sobre una malaltia com la sida, malgrat les moltes campanyes de sensibilització que s’han fet. Amb tot, el restaurant tampoc no escatima la qualitat. El reconegut xef Matt Basile s’ha encarregat de formar els treballadors i, entre les seves especialitats, destaca la sopa tailandesa de porros i patates.

Malgrat això, continua havent-hi susceptibilitats. “Algunes persones ens han preguntat a través de les xarxes socials què passaria si un dels nostres treballadors amb VIH es tallés a la cuina”, explica al diari The Guardian Joanne Simons, de l’hospital Casey House. “Actuaríem com ho faria qualsevol en un cas així: proporcionaríem primers auxilis al treballador, netejaríem la zona, llençaríem tot el que hagués entrat en contacte amb la seva sang i rentaríem totes les superfícies. Però això ho faríem tant si la persona fos VIH positiva com si no ho fos. Es tracta de tenir sentit comú”, contesta amb naturalitat la representant de l’hospital. Joanne Simons també destaca que no hi ha cap probabilitat que la sida es pugui contagiar per compartir el menjar amb algú que tingui la malaltia. “El virus del VIH no sobreviu fora del cos humà durant gaire temps i mor quan el cuines”, assegura.

Al Canadà cada dia una mitjana de set persones són diagnosticades amb el VIH, una xifra que difereix poc de la dècada dels 80. El restaurant June’s Eatery, però, és el primer amb personal amb VIH positiu que hi ha al món.