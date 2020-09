La Lliga de Salvini mossega a la tradicional progressista regió de la Toscana, segons els primers sondejos

Els resultats a les regions de la Toscana i la Pulla a les eleccions regionals d'Itàlia estan molt ajustats entre els candidats del centredreta i els del Partit Demòcrata (PD), segons les enquestes a peu d'urna encarregades per la cadena publica RAI i recollides per l'agència Efe. Els comicis regionals en set regions han coincidit amb el referèndum constitucional per retallar el nombre de parlamentaris i són els primers que es fan al país després de l'esclat de la pandèmia al febrer, quan Itàlia va convertir-se en el primer epicentre europeu del coronavirus. L'estat d'alarma va fer que la jornada prevista per al mes de març es retardés. Ara la participació no s'ha vist afectada en relació a anteriors convocatòries.

A la Toscana, tradicional feu del centreesquerra, el candidat del PD, Eugenio Giani, que té el suport d'altres formacions d'esquerres, obtindria entre el 43,5% i 47,5% dels vots, mentre que Susanna Ceccardi, la candidata del centredreta impulsada per la xenòfoba Lliga de Matteo Salvini, es mou entre el 40% i 44%. Mentre que, també a la Pulla, tant el candidat socialdemòcrata i actual president de la regió, Michele Emiliano, com el del centredreta, Raffaele Fitto, es troben entre el 39% i el 43% dels vots.

En l'actualitat, de les sis regions en què es vota, quatre estan en mans del centreesquerra (la Toscana, les Marques, la Campània i la Pulla), mentre que el Veneto i la Ligúria són de centredreta. També es vota a la Vall d'Aosta, amb un sistema totalment autònom, per la qual cosa el president de la regió ve elegit pels consellers regionals en un segon moment.

El centreesquerra conservaria de moment la regió de la Campània amb l'actual president, Vincenzo De Luca, que guanyaria amb entre el 54% i el 58% dels vots, mentre que el candidat del centredreta, Stefano Caldoro, quedaria amb entre el 23% i el 27%.

Sense problemes per a l'actual president del Vèneto, Luca Zaia, que amb el suport del centredreta aconseguiria entre el 72% i el 76% dels vots, mentre que Arturo Lorenzoni, candidat del Partit Demòcrata (PD), s'hauria de conformar amb entre el 16% i el 20%.

El centreesquerra perdria les Marques. Es confirmen els sondejos i el candidat del centredreta Francesco Acquaroli obtindria entre el 47% i 51% dels vots i Maurizio Mangialardi, del centreesquerra, entre el 34% i el 38%.

A les eleccions regionals si el candidat no supera el 50% s'haurà de celebrar una segona volta d'aquí 15 dies.