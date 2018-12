El retard de les eleccions en tres àrees dispara la tensió al Congo

La tensió s'intensifica en diverses zones de la República Democràtica del Congo a mesura que s'aproxima diumenge, el nou dia previst per a les eleccions generals, en què s'ha de triar el substitut de Joseph Kabila. La comissió electoral ha anul·lat la jornada electoral en tres circumscripcions afectades pel brot encara sense control de l'Ebola, fet que deixarà 1,2 milions de ciutadans sense opció de vot. Per a l'oposició, el retard és una nova jugada del president sortint per intentar afavorir els seus interessos a les urnes, ja que les regions afectades són el graner de vots per un canvi al país.

La situació agreuja el malestar que es viu en aquest país gegant -ocupa més de la meitat de la superfície europea- que des de fa dos anys ha anat ajornant els comicis en nom de la inseguretat i els problemes per elaborar un cens. El context ha permès a Kabila poder triar tranquil·lament un candidat fidel que li permeti continuar controlant el país com si fos la seva finca particular.

"És una maniobra del president de la comissió electoral, Corneille Nangaa, per eternitzar Kabila al poder", ha afirmat a l'agència Efe un portaveu de la Unió per a la Democràcia i Progrés, que presenta el candidat Félix Tshisekedi.

La policia ha disparat trets a l'aire i ha llançat gasos lacrimògens contra els manifestants que protestaven pel nou ajornament en aquestes regions i, segons les forces de seguretat, suposadament han assaltat un centre de tractament de pacients de l'Ebola situat a Beni, d'on han fugit una vintena de malalts d'aquest virus que es contrau per contacte directe amb la pell i els fluids corporals.

Les circumscripcions són feus de l'oposició política de Joseph Kabila, que va assolir el càrrec del govern el 2001 arran de l'assassinat del seu pare, Laurent-Désire Kabila, i que en aquests anys ha governat el país sense respectar els drets humans i cometent tota mena d'abusos. La comissió electoral ha fixat la nova data dels comicis per al mes de març en aquestes regions, però com les eleccions es mantenen per a diumenge a la resta del Congo, el nou president prendrà possessió al gener, sense tenir en compte els 1,2 milions de paperetes dels ciutadans afectats.

Amb la decisió de l'ajornament s'allunyen les possibilitats que la República Democràtica del Congo tingui un traspàs de poder pacífic per primer cop en la seva història i dona arguments a les queixes de l'oposició que els retards per convocar a eleccions formen part de l'estratègia de Kabila.