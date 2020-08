Una revista ultra francesa retrata una diputada negra com una esclava

La revista francesa d'extrema dreta Valeurs Actuelles està sent investigada des d'aquest dilluns per injúries de caràcter racista després que dijous publiqués una il·lustració de la diputada franco-gabonesa Danièle Obono com si fos una esclava.

Il paraît 'Qu'on-Peut-Pu-Rien-Dire' #BienPensance. Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustrée par les images d'une députée française noire africaine repeinte en esclave...

L'extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même. pic.twitter.com/EupKSXZ207 — Députée Obono (@Deputee_Obono) August 28, 2020

La Fiscalia del Tribunal Judicial de París ha indicat en un comunicat que les indagacions estan en mans de la Brigada de Repressió de la Delinqüència contra les Persones (BRDP). A l'article Obono l'Africana, de ficció política, el text situa aquesta diputada del partit d'esquerres La França Insubmisa al segle XVIII per experimentar "la responsabilitat dels africans en els horrors de l'esclavatge". La il·lustració més polèmica caricaturitzava Obono de perfil, amb el pit nu i lligada per cadenes al voltant de coll, en un clixé de les dones esclavitzades.

La revista va aclarir que la seva publicació s'emmarca en una sèrie que submergeix una personalitat contemporània en un període de la història per fer ressorgir mitjançant aquest contrast "certes ineptituds" de l'època actual. "On els indigenistes i els que desconstrueixen la història volen fer pagar el pes d'aquest insostenible tràfic només als europeus, volíem recordar que no hi havia unitat africana i que la complexitat de la realitat s'havia de tenir en compte", assegura la publicació.

El setmanari es va disculpar davant la protagonista, però va defensar que el seu text no era racista i que les imatges, especialment quan són tretes del seu context a les xarxes socials, reforcen la crueltat inherent al tema.

Cette publication révoltante appelle une condamnation sans ambiguïté.

Je partage l'indignation de la députée Danièle Obono et l'assure du soutien de l'ensemble du Gouvernement.

La lutte contre le racisme transcendera, toujours, tous nos clivages. https://t.co/ybRKO4DJP3 — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 29, 2020

La condemna a la classe política havia sigut unànime, començant per la mateixa interessada, que a Twitter va qualificar el reportatge de "merda racista". El president francès, Emmanuel Macron, va trucar a Obono per expressar-li el seu suport i el primer ministre, Jean Castex, es va sumar als retrets amb un tuit en què li va mostrar el suport del conjunt del govern i va assenyalar que "la lluita contra el racisme sempre estarà per sobre de totes les divisions".