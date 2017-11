“La revolució és una muntanya russa”

Recorda l’Egipte d’abans de gener del 2011. El país d’abans de les revoltes de Tahrir. “Els de sempre arribaven als llocs més alts de l’estat: no hi havia llibertats, no hi havia drets, no es respectaven les minories”. Ell formava part d’un grup de joves que va dir prou, que va sortir al carrer: abraçaven el somni egipci. Ahmed Ali explica la seva història des de l’oficina d’Amnistia Internacional a Barcelona. Hi és de visita, perquè des de fa gairebé dos anys viu a Madrid, sota l’empara d’un programa de protecció de defensors dels drets humans. Aquest egipci -nascut el 1992-és a l’exili perquè al seu país està condemnat a 25 anys de presó.

Va començar a treballar de fotoperiodista arran de les protestes contra el president Hosni Mubàrak, fa més de sis anys. “Era just al principi de la revolució, alguns crèiem que els periodistes no n’estaven fent una bona cobertura i vam decidir informar del que passava nosaltres mateixos: a mi m’agradava fer fotos i vaig baixar al carrer a retratar el que estava passant”. Es va convertir en el seu camp de batalla. “Llavors va començar la repressió, ens van tancar una pàgina web i molts de nosaltres vam ser arrestats”, recorda. No van deixar de fer la seva feina.

El 2013, amb Mubàrak enderrocat, Mohammed Mursi -el president islamista elegit a les urnes- fora del poder i sota la nova dictadura del mariscal Al-Sissi, l’Ahmed va començar a treballar en l’àmbit dels drets humans, a la Comissió pels Drets Humans i les Llibertats Egípcia. Allà s’encarregava de recollir el testimoni de les famílies de les víctimes de la revolució.

Obstaculitzar la vida pública

A finals d’agost del 2014 es dirigia cap a casa dels pares d’una de les víctimes per entrevistar-los quan el van detenir. L’acusaven d’enfrontament amb les forces armades, de manifestar-se sense permís i d’obstaculitzar la vida pública, els càrrecs pels quals havien empresonat també molts companys seus. Va estar sota arrest cinc dies i el van alliberar després de pagar una multa de 5.000 lliures egípcies. Cinc mesos després li van dir que havien tancat el seu cas, però passat un any el van condemnar a presó: 25 anys. “Per sort, quan van emetre la sentència jo ja no era a Egipte”, explica. N’havia fugit. Primer a Uganda i després a Kènia, on es va posar en contacte amb Amnistia Internacional.

“Hosni Mubàrak era un dictador i Al-Sissi és un dictador”, diu l’Ahmed, però tot i la situació actual no creu que la seva revolta hagi fracassat: “La revolució és com una muntanya russa. Pots arribar al punt més alt i després caure molt avall. Mantenir-se al cim és complicat, cal temps, no es pot jutjar el seu èxit en sis anys, el somni encara hi és i sempre hi ha una possibilitat de canvi. Seguim somiant”.

Sobre si la repressió és pitjor ara que abans, diu que sí, que n’hi ha més: “Si comparem la quantitat de persones arrestades sota els dos règims, n’hi ha moltes més actualment, però és perquè ara hi ha més gent lluitant”. Diu que el cop d’estat d’Al-Sissi va ser contra la Primavera Àrab, no contra Mursi, i que el nou govern s’està venjant dels joves que han participat en la revolució. Ell ha esquivat la presó però molts dels seus amics no. “Les presons egípcies són inhumanes. Per les males condicions d’higiene, molts dels que hi entren en surten malalts. En una sola cel·la sense ventilació hi dormen entre 40 i 50 persones, els tracten com a bestiar, els torturen amb corrents elèctrics”, denuncia.

Vol ser la seva veu, la veu de la revolta des de l’exili. Però la seva situació actual no el convenç. “No estic content amb la meva vida d’ara. M’avorreixo, perquè soc una persona molt activa i m’agrada treballar. Aquí trobar feina de fotoperiodista és molt complicat i estar-me sense fer res m’entristeix”, explica. No descarta viatjar a l’Amèrica Llatina o tornar al Pròxim Orient com a periodista. Somia tornar a Egipte, però a un Egipte diferent.