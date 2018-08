El robatori de la joia boliviana en un bordell

260x366 Evo Morales lluint la medalla d'or i diamants, en una imatge d'arxiu / MARTÍN ALIPAZ /EFE Evo Morales lluint la medalla d'or i diamants, en una imatge d'arxiu / MARTÍN ALIPAZ /EFE

Aquesta és una història amb final feliç, però que ha fet indignar la societat de Bolívia per la falta de mesures de seguretat que envolten el patrimoni nacional. És la història rocambolesca del robatori d'una de les joies nacionals, d'una medalla d'or i diamants que, a banda del material, té un valor simbòlic i històric, ja que el país andí li havia regalat a Simón Bolívar el 1825 i aquest l'hi va tornar en herència. La insígnia ha passat de president a president bolivià al llarg dels anys.

La historia del robatori comença dimecres, quan la medalla va desaparèixer mentre un tinent de les forces armades encarregat de custodiar-la passava una bona estona en un prostíbul pròxim a l'aeroport de la ciutat de La Paz mentre feia temps per agafar un avió. La valuosa peça havia de viatjar fins a Cochabamba, on l'esperava el president Evo Morales per lluir-la a la banda presidencial en un acte oficial. Però no hi va arribar mai. El militar va perdre el vol previst i, davant d'aquesta situació, va optar per pagar el servei de prostitució i va deixar sense vigilància la medalla. "Vaig entrar a diversos locals, amb dames de companyia en dues ocasions", ha explicat el tinent en la seva declaració davant la policia. La diversió la va regar amb abundant alcohol, perquè, segons ha explicat a l'agència Efe la presidenta de l'Associació de Treballadores Nocturnes de l'Alto, Lili Cortés, el militar "estava en estat d'embriaguesa". En adonar-se del robatori va ordenar escorcollar un dels locals on havia sigut a la recerca de la joia.

Muestran a los ladrones para ocultar la vergüenza de la seguridad presidencial que se hizo robar la medalla y la banda mientras fornicaba. — Andrés Gómez Vela (@AndrsGomezV) 9 d’agost de 2018

La policia fet un desplegament important per recuperar la peça i, després d'algunes hores d'incredulitat i preocupació per la desaparició del símbol patri, els agents han rebut una trucada anònima que n'indicava la localització. Finalment s'ha trobat la medalla en una motxilla a la porta de la cèntrica església de Sant Pere de la capital del país.

En una roda de premsa, el ministre de l'Interior, Carlos Romero, ha anunciat que s'ha detingut un home de nacionalitat peruana que respon al nom d'Alexander H. 'El Yogui', de 30 anys, que en adonar-se que el botí del prostíbul era tan valuós va decidir abandonar-lo i col·laborar amb la policia. Les autoritats busquen dos còmplices de la mateixa nacionalitat.

#EnVivo Ministro presenta a los supuestos autores de robo de medalla y banda presidencial https://t.co/N1Wq8dRgUC — MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) 9 d’agost de 2018

"Haver abandonat la joia no vol dir que hagin quedat impunes", ha advertit el coronel Jhonny Aguilera.

#CasoMedalla #ElAlto El video muestra el momento exacto en que los antisociales roban la mochila del militar. Esta noche el Gobierno presentó a uno de ellos https://t.co/rrZ1IDoXfn — EL DEBER (@diarioeldeber) 9 d’agost de 2018

Com a conseqüència del robatori, el president Evo Morales no va poder lluir la medalla ni la banda en el dia de les forces armades bolivianes a Cochabamba. Però els símbols presidencials poden tornar sense haver patit danys a la càmera de seguretat on els guarda el Banc Central de Bolívia. El ministeri de Defensa ha anunciat en un comunicat una investigació a comandaments militars, ja que l'exèrcit és l'encarregat de custodiar aquests símbols patris quan es traslladen perquè els llueixi el president.

La medalla està considerada una joia única a Amèrica, comparada a la corona d'un rei o la tiara papal per la Societat d'Investigació Històrica del Potosí, per a la qual "el valor monetari d'aquesta peça és incalculable".