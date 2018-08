El robatori de l’avió planteja dubtes sobre la seguretat als aeroports

El robatori d’un avió de passatgers divendres al vespre a l’aeroport internacional de Seattle, al nord-oest dels Estats Units, ha obert un munt d’interrogants sobre la seguretat real dels aeroports al país i, de retruc, a la resta del món. Arran dels atemptats de l’11-S del 2001 contra les Torres Bessones de Nova York, es van incrementar -i molt- les mesures de seguretat sobre els passatgers als aeroports. El cas del pilot de Germanwings que es va suïcidar estavellant un avió amb 149 persones als Alps francesos el març del 2015 va posar el focus en el personal de cabina de les aeronaus. ¿Què passa, però, amb els treballadors dels escalafons més baixos? Què passa amb el personal que carrega l’equipatge, remolca o neteja els avions, i omple el tanc de combustible? L’autor de l’incident de Seattle ha estat identificat com Richard Russell: formava part del personal de terra de la companyia aèria Horizon Air i estava acreditat per estar a la zona de seguretat de l’aeroport i per remolcar les aeronaus.

De fet, l’home va utilitzar un vehicle remolcador per girar l’avió Bombardier Q400 -que estava buit, però tenia capacitat per a 76 passatgers- i col·locar-lo en direcció a una de les pistes d’enlairament de l’aeroport. El que encara continua sent una incògnita és saber com s’ho va fer per enlairar l’avió sense tenir llicència de pilot i en un dels aeroports més congestionats dels EUA. Els controladors aeris li van sol·licitar reiteradament que s’identifiqués, però ell en va fer cas omís. L’FBI s’està fent càrrec de la investigació.

Examens mèdics

Els pilots s’han de sotmetre a exàmens físics i psicològics amb regularitat, en compliment de la normativa de l’Administració Federal d’Aviació dels Estats Units. Aquest organisme també pot sol·licitar una prova addicional al pilot si rep informació externa sobre un possible desequilibri mental. En canvi, tot aquest tipus d’avaluacions no són requerides per al personal de terra de les companyies aèries, com recordava ahir el diari local The Seattle Times. A més, els avions no tenen panys a les portes. “I és millor que no en tinguin, perquè si el pany no funciona en cas d’una emergència, tothom moriria a dins de l’avió!”, comentava també a aquest rotatiu un pilot que va preferir mantenir l’anonimat.

Rick Christenson, un supervisor d’operacions d’Horizon Air que va coincidir amb l’autor de l’incident en alguna ocasió a la feina, creu que Richard Russell potser va aprendre a volar amb jocs de simulació de vol. “He jugat a videojocs abans, així que sé una mica el que estic fent”, va dir el mateix Russell a un controlador aeri de l’aeroport de Seattle amb qui va estar en contacte mentre pilotava l’avió. “Al simulador de vols de Microsoft pots trobar el quadre de comandaments de qualsevol tipus d’avió. Després es tracta de començar a jugar amb els interruptors i els botons”, va declarar un altre pilot, deixant entendre que qualsevol persona podria arribar a engegar els motors d’una aeronau si hi insisteix molt. El director executiu de la companyia aèria Alaska Air -de la qual és filial Horizon Air-, Brad Tilden, va intentar donar tranquil·litat: “Estem orgullosos de ser els líders en seguretat i ho continuarem sent”, va declarar. “Però només han passat unes quantes hores des de l’incident i és massa d’hora per dir quines mesures complementàries hem de prendre”, es va justificar.

Tim Orr, que també treballa a l’aeroport de Seattle i coneix Russell des que els dos tenien 12 anys, va explicar al New York Times que l’home se sentia una mica frustrat perquè ni tan sols cobrava 15 dòlars l’hora, a diferència d’altres treballadors del personal de terra. Orr també va dir que Russell i la seva dona acostumaven a anar sovint a l’església. “No era el tipus d’home que robaria un avió”, va assegurar.

Altres persones també han definit l’autor de l’incident com un home “adorable, tranquil i que tenia bona relació amb tothom”. Russell tenia un blog personal en què explica que era originari de l’illa de Key West, a Florida, però que s’havia traslladat amb la seva família a Alaska quan tenia 7 anys. També detalla que es va casar el 2011 i que va regentar un forn de pa amb la seva dona durant tres anys. En un vídeo que va difondre a YouTube al desembre afegeix que actualment era personal de terra [a l’aeroport] i que havia de carregar “moltes maletes, però moltes...”

“Ei, creus que si aconsegueixo aterrar amb èxit, Alaska [Air] em donaran una feina com a pilot?”, va preguntar Russell en broma al controlador aeri amb qui es va comunicar mentre volava. L’avió es va estavellar a 50 quilòmetre de l’aeroport, en una zona boscosa de la petita illa de Ketron. Les forces de seguretat van confirmar ahir que Russell és mort.