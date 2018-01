Els russos demanen boicotejar les eleccions presidencials

Milers de manifestants van desafiar ahir les baixes temperatures a tot Rússia i van sortir al carrer per protestar contra el que consideren la falta d’opcions a les pròximes eleccions presidencials, previstes per al 18 de març. Denuncien que, si l’oposició no s’hi pot presentar, Vladímir Putin tornarà a ser elegit irremeiablement per quarta vegada consecutiva.

“El cor del poble no vol continuar cantant sota la direcció d’un mateix director d’orquestra”, clamava un home a la manifestació de la ciutat de Nijni Nóvgorod, al nord-est del país. En un vídeo retransmès des d’Omsk, a la Sibèria central, una dona cridava: “No volen que hi hagi eleccions justes perquè no volen que canviï res!”

Es van fer manifestacions en un centenar de ciutats de tot el país per demanar a la població que boicotegi les eleccions presidencials. Totes les protestes van ser convocades pel carismàtic líder opositor i reconegut lluitador contra la corrupció Aleksei Navalni, després que aquest hagi estat vetat a participar en els comicis per suposats problemes legals. El cert és que el cas obert contra ell es considera una pura invenció per evitar que pugui concórrer com a candidat.

Nova detenció

“La vostra vida està en joc”, va advertir Navalni en un vídeo gravat demanant als ciutadans de Moscou i Sant Petersburg que no es quedessin a casa i que sortissin al carrer a protestar, malgrat que les manifestacions van ser prohibides pel govern a les dues ciutats. “Cada any addicional que Putin és al poder és un any més de decadència”, deia també Navalni al missatge. I es preguntava: “¿Quants anys més continuareu cobrant un sou inferior al que us correspon? ¿I quants anys més la vostra empresa obtindrà menys beneficis dels que li pertoquen?”

Navalni tenia previst participar en la manifestació convocada a Moscou però la policia el va detenir abans que pogués unir-se als milers de persones que s’havien concentrat a la plaça Puixkin, al centre de la capital, i en altres avingudes prop del Kremlin. Un vídeo captat en el moment de la detenció mostra com els agents el colpegen fins a fer-lo caure a terra i després l’arrosseguen fins a un autobús. La policia va informar a través d’un comunicat que Navalni seria acusat d’organitzar una manifestació il·legal en què van participar “un miler” de persones.

El dirigent opositor ja va ser detingut el juny passat quan sortia del seu apartament amb la intenció de participar en una altra protesta, en aquella ocasió contra la corrupció al país. Aleshores es va passar 25 dies a la presó. Aquest cop, després de ser arrestat, va difondre un missatge a Twitter en què animava els manifestants a continuar protestant sense ell.

La multitud a la plaça Puixkin va corejar eslògans com “Això no són eleccions” i “A baix el tsar”. Els manifestants també van animar altres ciutadans a participar en la protesta cantant: “Encara podeu venir, no fa mal temps!”

Navalni ja va organitzar múltiples manifestacions per protestar contra la corrupció a Rússia el març i el juny del 2017. Aleshores va aconseguir mobilitzar sobretot joves de classe mitjana. També llavors va assegurar que convocaria protestes repetidament abans de les presidencials per denunciar que els comicis són un frau i que estan manipulats pel Kremlin. Per la seva banda, Putin ni tan sols vol pronunciar el nom de Navalni i ha advertit que les protestes només portaran Rússia al caos.

La participació en les manifestacions d’ahir va ser limitada. Les mobilitzacions van ser pacífiques però hi va haver algunes detencions. A l’est del país i a Sibèria es van dur a terme malgrat les gèlides temperatures que, per exemple, a la ciutat de Iakutsk van arribar als 45 graus sota zero. A Moscou i Sant Petersburg, les dues ciutats més grans del país, la policia va advertir que dispersaria les manifestacions considerades il·legals. Malgrat això, unes 2.000 persones es van manifestar a Sant Petersburg, segons la web de notícies local Fontanka.ru.

A Moscou, dotzenes d’autocars policials es van aparcar en filera al bulevard Tverskoi, on els manifestants es van començar a concentrar. Les cadenes de televisió van ignorar del tot les protestes. No en van fer cap mena de difusió. Com si no haguessin tingut lloc.

“Rússia ja ha madurat prou perquè les eleccions no siguin una performance de Putin amb pseudooponents”, va opinar en una emissora de ràdio Vladímir Milov, que forma part de l’oposició i també defensa el boicot als comicis. En canvi, un altre opositor, Maksim Kats, va defensar votar encara que ja se sàpiga quin resultat hi haurà. “Crec que el millor és votar el candidat que es desitgi. O, almenys, votar nul, però cal votar!”, va afirmar. Diversos analistes consideren que el boicot no és la millor estratègia, perquè calculen que l’abstenció dels seguidors de Navalni no farà que la participació en les eleccions sigui tan baixa que impedeixi que els comicis tinguin validesa.

El president rus mostra poques ganes de fer campanya per a les pròximes votacions. Potser ja es considera guanyador. Putin ha sigut l’home amb més poder de Rússia des de l’any 2000 i, si torna a guanyar els comicis, es podria mantenir en el càrrec fins al 2024. Ningú, excepte Stalin, ha estat tants anys al poder a Rússia. Molts consideren que, si Putin no renova el càrrec, manipularà la Constitució per continuar controlant el país encara que no ocupi la presidència.