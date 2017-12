Les dones saudites podran conduir motos i camions a partir del 2018

Les dones saudites podran conduir motocicletes i camions a partir de juny del 2018, segons ha anunciat aquest dissabte la Direcció General de circulació saudita. La decisió arriba gairebé tres mesos després que una ordre reial eliminés la llei que prohibia a les dones conduir cotxes.

"El gran desafiament ara és adaptar les escoles de conducció a totes les dones que volen aprendre", van dir les autoritats saudites, en afegir que "estaran preparades" per quan arribi el moment d'aixecar el veto. La Direcció General de circulació va aclarir, a més, que per a conduir motocicletes les dones hauran de tenir com a mínim 18 anys, mentre que per als camions l'edat mínima serà de 20 anys.

La decisió reial del setembre passat no només respon a anys de mobilitzacions i lluita d'activistes pels drets de les dones, sinó també a motius més pràctics i econòmics, com el fet que les dones ja no hauran de contractar un conductor privat o dependre d'un familiar home que les assisteixi en els seus desplaçaments. La possibilitat de conduir obre també noves oportunitats laborals, tot i que la discriminació de facto encara impedeix a les dones accedir a molts sectors o llocs de treball al regne saudita.