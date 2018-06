Les saudites surten al carrer a conduir

Per fi ha arribat el gran dia, després de tres dècades de lluita i reivindicació. Des d'aquest diumenge les dones poden conduir a l'Aràbia Saudita, i les que en saben i tenen cotxe no han volgut esperar ni un instant per posar-se darrere el volant. Des de mitjanit, desenes de dones han sortit a conduir als carrers de Riad, la capital, en un ambient festiu.

Lamia al-Husein, que treballa en un banc, ha arribat aquest diumenge al seu lloc de treball conduint el seu propi vehicle i acompanyada d'una col·lega de l'oficina, mentre escoltaven música de la cantant libanesa Fairuz per celebrar una jornada que han qualificat d'"inoblidable".

"He anat a recollir la meva col·lega perquè ella encara no té el permís de conduir, però l'aconseguirà en els pròxims dies", ha explicat Lamia eufòrica. La jove ha sigut una de les primeres a posar-se al volant a l'Aràbia Saudita perquè només ha hagut de convalidar el permís de conduir que ja tenia, emès a l'estranger, i amb el qual ja havia conduït als Estats Units i a Europa.

Al-Husein té un cotxe, però està registrat al nom del seu germà, i fins ara havia de recórrer a un conductor per moure's per la ciutat. Ara espera que la seva vida canviï totalment. "Acomiadaré el conductor, registraré el cotxe al meu nom i conduiré a totes bandes", ha comentat la dona. "La meva vida canvia des d'avui", ha assegurat.

El multimilionari príncep Alwaleed bin Talal ha difós un vídeo a Twitter en què es veu la seva filla i princesa Reem conduint al seu costat, amb les seves netes. Al vídeo el multimilionari afirma que "l'Aràbia Saudita ha entrat avui al segle XXI", i agraeix al rei i al príncep hereu, Mohamed bin Salaman, els esforços per fer realitat que les dones puguin conduir al país.

#Alwaleed_Bin_Talal

On Sunday morning with my daughter Reem she was driving the car for me and my granddaughters in #Riyadh



