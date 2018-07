El segon cas Novitxok atia la crisi entre Londres i Moscou

L’enverinament per l’agent nerviós Novitxok d’una parella de ciutadans britànics residents al comtat de Wiltshire, al sud-oest d’Anglaterra, va provocar ahir un nou intercanvi d’acusacions entre Londres i Moscou. Va ser la reedició de les que van tenir lloc fa quatre mesos arran del presumpte intent d’assassinat de l’exespia rus Serguei Skripal i de la seva filla Iúlia, que Downing Street va atribuir llavors al Kremlin atès el passat dissident de Skripal.

En una compareixença al Parlament de Westminster, el ministre de l’Interior britànic, Sajid Javid, va reclamar que “és el moment que Rússia faci un pas endavant i expliqui exactament què ha passat a Wiltshire”. “És inacceptable -va dir- que els nostres ciutadans siguin objectius escollits o accidentals, i que els nostres carrers, els nostres parcs i les nostres ciutats esdevinguin uns abocadors de verí”. La reacció de Moscou no es va fer esperar i va ser la mateixa que el passat mes de març. Van negar qualsevol implicació i van recordar que el Kremlin es va oferir a ajudar per aclarir els fets relacionats amb els Skripal però que Londres va refusar la col·laboració.

El ministre d’Afers Estrangers rus, Serguei Lavrov, va insistir a advertir el Regne Unit que no continuï jugant als “mateixos jocs”. I va reblar: “El govern britànic s’hauria de disculpar amb Rússia per les seves acusacions”. L’episodi va causar la crisi diplomàtica més greu dels últims trenta anys entre els dos països, i el nou incident fa encara més difícil una possible normalització diplomàtica.

Una desafortunada troballa

Les dues noves víctimes de l’agent nerviós Novitxok, Charles Rowley, de 45 anys, i Dawn Sturgess, de 44, residents al poble d’Amesbury, continuaven ahir en estat crític a l’hospital del districte de Salisbury, a 170 quilòmetres de Londres, el mateix centre on van ser tractats amb èxit Serguei i Iúlia Skripal durant gairebé cinc setmanes.

La principal teoria amb què treballa la policia metropolitana de Londres (Scotland Yard) és que la parella va contaminar-se de manera accidental en entrar en contacte amb les restes deixades per l’atacant quan va cometre l’atemptat contra l’exespia rus.

Podria tractar-se d’una xeringa, segons una font policial esmentada per l’edició digital de l’Evening Standard. El fet que diferents amics de la parella declaressin que eren consumidors habituals de drogues per a ús recreatiu, i alguns elements trobats al domicili de Charles Rowley, han donat credibilitat a aquesta versió.

En qualsevol cas, ha quedat confirmat que divendres a la nit, hores abans que la parella comencés a patir els primers símptomes de l’enverinament, tots dos van desplaçar-se d’Amesury a Salisbury en autobús -a dotze quilòmetres de distància- i van passejar pels jardins Queen Elizabeth, el mateix indret on Serguei i Iúlia van ser trobats gairebé inconscients a principis de març.

El procés de descontaminació de la zona que es va dur a terme fa quatre mesos hauria passat per alt les deixalles de l’agent nerviós o del dispositiu que el contenia. El Novitxok va ser desenvolupat per la defensa de la Unió Soviètica entre finals dels anys setanta i els anys vuitanta. El verí conserva les seves propietats mortals durant molt de temps i actua paralitzant els músculs del cos i impedint també una respiració normal.

Ahir tant Salisbury com Amesbury van recuperar imatges ja viscudes: gairebé un centenar de policies escampats per sis llocs diferents de les dues ciutats. Un dels llocs que més en va patir ahir les conseqüències va ser la llar assistencial John Baker, d’Amesbury, on té el domicili habitual Dawn Sturgess. Els vint ocupants van ser-ne evacuats a primera hora del matí. El carrer Rollestone, on hi ha la residència, també va ser acordonat.

El rebrot del cas Skripal té lloc quan falten només deu dies per a la cimera que protagonitzaran a Hèlsinki el president nord-americà, Donald Trump, i el rus, Vladímir Putin, ara a l’ull de l’huracà.