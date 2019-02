Kim Jong-un s'emmiralla amb el Vietnam

Kim Jong-un i Donald Trump celebren una segona cimera, aquest cop al Vietnam, amb la pressió d'aconseguir algun resultat tangible que permeti avançar cap a la desnuclearització de la península coreana. El líder nord-coreà i el president nord-americà es troben per segona vegada en menys de nou mesos en un clima de distensió. Abans d'arribar a la reunió, cap dels dos mandataris no ha dubtat a llançar missatges per mostrar públicament la seva bona relació personal. El temps dels insults i la retòrica bel·licista sembla que, de moment, ja és història.

Fins i tot l’amfitrió de la cimera, el Vietnam, presenta la seva capital com “la ciutat de la pau”. L’elecció de Hanoi com a seu de la trobada no és cap casualitat. Per a Pyongyang, el Vietnam és un país amic, on té ambaixada i afinitats, ja que també està dirigit per un partit comunista. En el futur el Vietnam podria ser el model a seguir per a Corea del Nord pel que fa a la seva transformació. El Vietnam ha aconseguit fer una transició ordenada d’una economia planificada i bàsicament agrícola a un model capitalista. El programa de reformes econòmiques introduïdes a partir del 1986 (el Doi Moi) es pot considerar tot un èxit.

651x366 Trump rep els honors en aterrar a l'aeroport de Hanoi per assistir a la segona cimera amb Kim Jong-un / LEAH MILLIS / REUTERS Trump rep els honors en aterrar a l'aeroport de Hanoi per assistir a la segona cimera amb Kim Jong-un / LEAH MILLIS / REUTERS

Des de la liberalització, el Vietnam ha aconseguit desenvolupar el sector privat, captar molta inversió estrangera i obrir-se als mercats internacionals, i ’ha convertit així en una de les economies més dinàmiques d’Àsia. L’any passat va atreure la xifra rècord de 19.000 milions de dòlars d’inversió estrangera directa i el seu PIB va créixer un 7%. I el més important per a Kim és que totes aquestes reformes s’han dut a terme sota el control de Partit Comunista del Vietnam, sense canvis polítics ni pèrdua de poder.

De fet, la liberalització no ha arribat a la política al Vietnam. El partit controla la policia, l’exèrcit i l’executiu, i la dissidència es persegueix. Fins i tot estan expressament prohibides les discussions públiques sobre la possibilitat d’implementar un sistema democràtic i multipartidista.

El Vietnam també pot ser un exemple per a Corea del Nord en la forma que ha aconseguit recompondre les seves relacions amb els Estats Units, el seu antic enemic. Més de tres milions de vietnamites van perdre la vida durant la Guerra del Vietnam (entre 1955 i 1975), però el país ha superat ara el traumàtic passat bèl·lic i mira cap al futur.

Malgrat el contenciós sobre les aigües territorials al mar de la Xina Meridional, el Vietnam també manté unes relacions correctes amb la Xina, i Corea del Sud és el seu quart soci comercial. A més, des del 2007 és membre de l’Organització Mundial del Comerç (OMC) i també forma part de l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN).

Recepció amb honors

El Vietnam viu la cimera com una oportunitat de presentar al món el seu progrés i el seu èxit econòmic. També és una forma de reivindicar-se com a escenari d’esdeveniments internacionals. Kim Jong-un és el primer líder nord-coreà que visita el Vietnam des de la reunificació del país el 1975. Kim va ser rebut ahir amb tots els honors i es va reunir amb el president del Vietnam i secretari general del Partit Comunista, Nguyen Phu Trong.

Kim també aprofitarà el viatge per visitar la zona industrial de Bac Ninh, que acull una gran fàbrica de Samsung. La multinacional sud-coreana representa per al Vietnam una quarta part dels ingressos per exportacions. Potser l’objectiu de Kim és imaginar un nou futur per a Corea del Nord.