La segona condemna contra Lula deixa l'esquerra brasilera a la corda fluixa

La justícia brasilera ha dictat una segona condemna per corrupció contra Luiz Inácio Lula da Silva que suposa un nou revés no només a la imatge i llegenda de l'expresident sinó també al seu Partit dels Treballadors, en hores baixes des que va perdre les últimes eleccions a favor de l'ultradretà Jair Bolsonaro.

Lula, a la presó des de l'abril passat per complir una primera pena de dotze anys, va rebre dimecres una segona condemna, també de dotze anys, per la seva implicació en un altre assumpte associat a les greus corrupteles detectades en la companyia estatal Petrobras. Així, si la sentència acaba confirmada en segona instància com ja va passar en el primer cas, l'exmandatari, de 73 anys, acumularà condemnes de gairebé un quart de segle, a part de les altres sis causes que encara té pendent també per corrupció.

Malgrat la seva cada cop més complicada situació judicial, el Partit dels Treballadors, que va transformar el Brasil des del 2003 fins al 2016, continua sent el més influent en l'arc progressista del gegant sud-americà, i s'aferra al magnetisme de la figura de Lula, que va aconseguir treure de la pobresa extrema 30 milions de brasilers, per intentar frenar l' onada ultraconservadora que ha desencadenat el govern de Bolsonaro.

La caiguda de Lula, que va quedar inhabilitat com a candidat a poques setmanes de les eleccions, va provocar una baixada del suport popular a tot el camp progressista, que en les eleccions de l'octubre passat va reduir sensiblement la seva presència al Parlament, limitada avui a 140 dels 513 diputats i a 20 dels 81 senadors. Per contra, al davant té una àmplia majoria de parlamentaris de centre i dreta.

Sense força al Parlament i amb la seva militància desmobilitzada, el PT ha convocat manifestacions per als pròxims dies a favor de l'expresident i contra la suposada "persecució política i judicial" de la qual es presenta com a una víctima. No obstant això, en els últims tres anys, des que el 2016 va perdre el poder Dilma Rousseff, destituïda per irregularitats fiscals però que no són delicte, la capacitat de convocatòria de la formació ha anat minvant i la seva campanya 'Lula lliure', llançada després del seu empresonament, té cada dia menys adhesions. El principal dels actes ha sigut convocat a São Paulo per a aquest dissabte, quan se celebraran 39 anys de la fundació del PT.