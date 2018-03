El règim sirià segresta el 70% de l'ajuda humanitària del comboi que ha d'entrar a Guta

Les autoritats sirianes han obligat l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a lliurar el 70% del material que transportava el comboi d'ajuda humanitària que ha d'entrar Guta, el districte sota control opositor que està assetjat des de fa sis anys i sota una intensa campanya de bombardejos.

"Tots els equips de trauma, quirúrgics, de diàlisi i la insulina han estat rebutjats per motius de seguretat", ha dit un responsable de l'OMS a l'agència Reuters. La font calcula que el 70% de la càrrega dels camions que ha sortit dels magatzems de les organitzacions humanitàries ha estat retirada durant la inspecció.

L'ONU va aconseguir diumenge el llum verd per al comboi, el primer que entraria al districte de la perifèria de Damasc des de mitjans de febrer, i que havia de portar ajuda d'emergència per a 27.000 persones. Al districte hi malviuen unes 400.000 persones segons els càlculs de l'ONU.

Paral·lelament, les forces lleials al règim de Baixar al-Assad continuen la seva ofensiva terrestre, després de bombardejar durant dues setmanes el districte, amb el suport de l'aviació russa, amb un balanç de 700 morts, han ocupat un terç del territori de Guta Est, segons informa l'Observatori Sirià dels Drets Humans, una ONG amb seu a Londres que treballa amb una àmplia xarxa d'activistes sobre el terreny.