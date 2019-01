Un senador italià, condemnat a presó per dir-li "orangutan" a una ministra

Només ha sigut "una tonteria", va reconèixer davant del Parlament italià l'ultradretà i senador de La Lliga Roberto Calderoli. Ara, la justícia italiana l'ha condemnat a 18 mesos de presó per haver comparat l'exministra de l'Interior italiana Cécile Kyenge amb un "orangutan".

"Em consolo quan navego per internet i veig les fotografies del Govern. Estimo els animals, els ossos, els llops, però quan veig les imatges de Kyenge, no puc deixar de pensar, tot i que no dic que ho sigui, amb un orangutan", va declarar Calderoni durant un míting del partit el 2013, en referència a l'exiministra, que és originària de la República Democràtica del Congo.

Un tribunal de Bèrgam, al nord d'Itàlia, ha condemnat el polític per fomentar "l'odi racial", però no està clar que el senador acabi entrant a la presó. I és que la sentència ha quedat momentàniament suspesa a causa del recurs judicial que ha presentat l'acusat. La resolució, però, encara no té una data aproximada.

Tot i això, Kyenge ha celebrat a les xarxes aquesta sentència, que assegura que és "encoratjadora per a qui lluita contra la plaga del racisme a Itàlia".

Buone notizie da Bergamo: #Calderoli condannato ad un anno e mezzo per gli insulti razzisti rivolti a me nel 2013: pena sospesa, ma sentenza incoraggiante per chi lotta contro la piaga del razzismo in Italia. Abbiamo vinto! pic.twitter.com/crLdbYJ3rf — Cécile Kyenge (@ckyenge) 14 de enero de 2019

"És un molt bon senyal", ha explicat també la política. "Significa que encara hi ha jutges que continuen vigilant la política i l'escena pública, i que parlen en nom del respecte, la dignitat de les persones i els drets fonamentals. Les paraules tenen un pes molt important, i més quan les diuen els polítics. Poden tenir un impacte molt negatiu [dins la societat]".

Cécile Kyenge va ser la primera dona afrodescendent que va assumir un càrrec polític dins el govern italià. Va ser durant el mandat d'Enrico Letta entre el 2013 i el 2014. Kyenge, que va néixer a l'antic Zaire, a l'actual República Democràtica del Congo, i es va traslladar a viure a Itàlia per estudiar medicina el 1983.

540x306 L'exministre de l'Interior italiana Cécile Kyenge. / MASSIMO SESTINI / REUTERS L'exministre de l'Interior italiana Cécile Kyenge. / MASSIMO SESTINI / REUTERS

Calderoni va ser ministre de l'últim govern de Silvio Berlusconi. La seva carrera política ha quedat tacada pels seus actes xenòfobs. De fet, el 2006 va acabar presentant la seva dimissió per haver ensenyat públicament una samarreta amb lemes ofensius contra l'islam. Però mai s'ha acabat allunyant de la política, ja que després va passar a ser membre del Senat italià.

Atacs xenòfobs

Kyenge va ser objecte de diversos atacs xenòfobs durant el seu mandat. La majoria d'atacs els van liderar polítics del partit d'extrema dreta, actualment amb presència dins del Parlament italià. Els atacs van consistir en llançar-li plàtans durant els actes públics en què participava o en insultar-la.

Encara que molts d'aquests atacs han quedat impunes, l'eurodiputat italià Mario Borghezio va haver de pagar una multa de 50.000 euros per descriure el govern en què participava Kyenge com a "bongo-bongo".

Kyenge té nou processos legals oberts de denúncies contra persones que han difamat contra ella per qüestions xenòfobes. No obstant això, el ministre de l'Interior italià, Matteo Salvini, ha denunciat la política per haver titllat el partit que lidera, La Lliga, de "racista".