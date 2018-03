El primer senador subsaharià d’Itàlia pertany al partit xenòfob de la Lliga

Toni Iwobi farà història perquè és el primer senador subsaharià d’Itàlia -va resultar escollit a les eleccions legislatives del 4 de març-, però també perquè pertany i ha fet campanya pel partit més xenòfob del país transalpí: la Lliga, de Matteo Salvini. “Frenem la invasió”, en referència a la immigració, va ser un dels lemes electorals de la formació. I Iwobi no va tenir cap inconvenient a repetir-lo i fins i tot de lluir aquest lema a la seva samarreta durant la campanya. Malgrat que ell mateix és immigrant: originari de Nigèria. Iwobi va arribar a Itàlia a finals dels anys setanta amb un visat d’estudiant per cursar informàtica a la universitat. Però ja es va quedar al país i es va casar amb una italiana.

“Vull aclarir que la Lliga no està contra la immigració perquè ningú al món pot impedir que la gent canviï de país. Però estem contra la immigració il·legal”, ha declarat el flamant senador, que té 62 anys, és catòlic, té una empresa d’informàtica, viu amb la seva dona i els seus dos fills en un petit poble de la província de Bèrgam, al nord d’Itàlia, i pertany a la Lliga des de fa 25 anys. De fet, fins ara era el responsable federal de la política immigratòria del partit. “Tot Àfrica no hi cap, a Itàlia. Cal ajudar-los a casa”, també ha afirmat el nou membre de la cambra alta. I insisteix que la gent que viatgi a Itàlia ho ha de fer de manera legal; de la mateixa manera que ho va fer ell. El problema és que ha plogut molt en els últims 38 anys: ja no és tan fàcil aconseguir un visat per a Itàlia ni per a cap altre país de la Unió Europea.

“Felicito Toni Iwobi per haver sigut elegit [senador], però no hi ha prou escollint un senador negre per dir que la Lliga no és racista”, ha opinat Cécile Kyenge, que va ser la primera diputada subsahariana d’Itàlia i també va dirigir breument la cartera d’Integració l’any 2013 amb el govern d’Enrico Letta, del Partit Demòcratic. Durant el seu mandat, Kyenge va haver de suportar tot tipus d’atacs xenòfobs. Li van arribar a tirar plàtans a la cambra baixa, i el senador de la Lliga Roberto Calderoli la va comparar fins i tot amb un orangutan.

Kyenge no ha sigut l’única que s’ha indignat. El davanter de futbol Mario Balotelli, originari de Ghana i que ara juga al Niça, s’ha expressat així al seu perfil d’Instagram sobre el fet que un subsaharià militi a la Lliga: “Potser jo soc cec o encara no li han dit [a Toni Iwobi] que és negre”. El líder de la Lliga, Matteo Salvini, no ha pogut evitar contestar: “Aquest jugador no m’agradava dins el camp, i encara m’agrada menys fora”, ha dit.

La Lliga va ser la força més votada de la coalició de dreta en les últimes eleccions italianes. Fins i tot va superar Força Itàlia, el partit de Berlusconi, i va aconseguir un resultat històric: va guanyar amb un 18% dels vots, mentre que als comicis anteriors n’havia obtingut un limitat 4%. Entre les propostes electorals del partit, hi ha expulsar 500.000 immigrants en situació irregular d’Itàlia. “Estem buscant aliances, però no tenint en compte el nombre d’escons, sinó el nostre programa electoral”, va declarar dilluns Salvini, que no descarta formar part del nou govern d’Itàlia.