El cap del servei postal dels EUA fa marxa enrere

El servei postal dels Estats Units (USPS) suspendrà qualsevol política o canvi operatiu fins després de les eleccions presidencials del novembre, segons va afirmar dimarts el director general del servei nacional de correus, Louis DeJoy, mitjançant un comunicat. D’aquesta manera, DeJoy, aliat de Donald Trump i donant de la seva campanya electoral, fa marxa enrere en els processos de retallades a què la seva administració està sotmetent el servei postal.

El president dels Estats Units i DeJoy responen, així, davant l’allau de crítiques que els acusaven de voler obstaculitzar el servei postal amb les dràstiques retallades que hi volien implantar dos mesos abans d’unes eleccions en què, a causa de la pandèmia del coronavirus, s’espera que augmenti substancialment la demanada del vot per correu. DeJoy, però, ha negat que aquest sigui el motiu de recular en les reformes que havia anunciat i que ja havien provocat retards en el servei i aixecat les primeres polèmiques sobre l’eficàcia del vot per correu quan se celebrin els pròxims comicis.

DeJoy, que va ser designat recentment en el càrrec per Trump, afirma en el seu comunicat que si fa marxa enrere en les seves retallades és per evitar “l’aparença de qualsevol impacte en el correu electoral” en el marc de les pròximes eleccions. Un anunci que va arribar enmig de crítiques i pressions generalitzades per legisladors i funcionaris estatals. De fet, representants demòcrates al Congrés i alguns republicans havien expressat la seva preocupació pels canvis implantats per DeJoy i havien demanat més supervisió de l’agència nacional de servei postal. DeJoy ha acceptat testificar davant del Congrés la setmana vinent sobre les retallades que havia implantat i de les quals ara s’ha retractat.

Així, segons ha comunicat DeJoy, l’horari de les oficines de correus no canviarà, no s’eliminaran els equips de processament de correu ni les bústies de color blau i el servei postal nacional tornarà a permetre que “les hores extra que siguin necessàries” puguin ser aprovades.