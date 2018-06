Els serveis secrets britànics, còmplices de tortura

El Comitè de Seguretat i Intel·ligència del Parlament de Westminster va acusar aquest ducendres els serveis secrets britànics -l’interior (MI5) i l’exterior (MI6)- d’haver tolerat tortures “inexcusables” i haver participat en segrestos il·legals duts a terme pels EUA entre els anys 2001 i 2010.

Les operacions -sobre les quals els britànics ja van tenir notícia en una data tan primerenca com el 2002, sense que s’hi oposessin- van tenir lloc arran de l’anomenada “guerra contra el terror”, que el president nord-americà George W. Bush va impulsar després dels atacs d’Al-Qaida a les Torres Bessones de Nova York i al Pentàgon, l’11 de setembre del 2001.

Després de tres anys i 30.000 hores de feina, de la revisió de 40.000 documents i de 50 hores d’enregistrament de testimonis directes, el comitè ha trobat proves de la participació directa de les dues agències britàniques en uns 2.000 o 3.000 interrogatoris duts a terme a presoners dels nord-americans retinguts a l’Afganistan, l’Iraq i Guantánamo.

L’informe detalla que, almenys en 13 ocasions, oficials britànics van participar en sessions en què es va torturar físicament els detinguts. Tot i així es destaca que, malgrat la sistemàtica connivència dels britànics en la violació dels drets humans per omissió, no ha quedat constància que cap dels seus espies dugués a terme tortures directament.

No feien escarafalls, amb tot, davant les tortures d’altres. Perquè en 232 ocasions, tant personal de l’MI5 com de l’MI6 van continuar sol·licitant informació a organismes estrangers -la CIA, bàsicament, però també agències d’altres països- obtinguda de presoners a qui se sabia positivament que se’ls torturava. Per la seva banda, tant la CIA com altres agències internacionals van facilitar a l’espionatge britànic informació obtinguda de com a mínim 128 persones que havien estat sistemàticament torturades.

En dos casos més, membres de l’MI6 i l’MI5 van autoritzar interrogatoris en què es van aplicar tortures, per bé que van ser realitzades per personal d’altres països. El Regne Unit també va oferir ajuda financera als països de tres detinguts perquè els lliuressin, tot i saber que serien torturats.

Les conclusions dels parlamentaris tornen a obrir una ferida gens ben tancada al Regne Unit: el paper mesell dels governs laboristes -Toni Blair (1997-2007) i Gordon Brown (2007-2010)- en relació amb l’administració de George W. Bush. Una persona directament assenyalada pel comitè és el ministre d’Afers Estrangers de Blair, Jack Straw, que va autoritzar compartir la major part de la despesa que va suposar el lliurament il·legal de dos sospitosos de terrorisme als països d’origen.

De fet, el mes de maig passat Londres es va disculpar públicament amb un dissident del règim del coronel Gaddafi, Abdul Hakim Belhaj, per haver contribuït a la seva detenció i a la de la seva dona i haver-lo lliurat a Líbia, on va ser torturat l’any 2004.