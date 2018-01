Els socialdemòcrates alemanys donen llum verda a la gran coalició amb Merkel

El Partit Socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) ha donat llum verda aquest diumenge a les negociacions formals amb el partit conservador d'Angela Merkel per tornar a formar una gran coalició de govern.



El congrés federal de l'SPD, reunit aquest diumenge a Bonn, havia d'aprovar el preacord assolit entre els negociadors de les dues formacions perquè pogués tirar endavant.

Els socialdemòcrates finalment s'han pronunciat per majoria a favor de la línia del seu líder, Martin Schulz, que demanava el sí al preacord per formar un govern estable a Alemanya, mentre que les joventuts del partit i altres corrents interns apostaven per anar a l'oposició.