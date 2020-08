Els socialdemòcrates alemanys escullen Olaf Scholz com a candidat a canceller

El Partit Socialdemòcrata (SPD) d'Alemanya ha escollit l'actual vicecanceller i ministre de Finances, Olaf Scholz, com a candidat a presentar-se a les pròximes eleccions al Bundestag i optar a substituir Angela Merkel com a cancellera. Les eleccions a Alemanya encara no tenen data, però està previst que se celebrin entre el 25 d'agost i el 24 d'octubre de l'any que ve.

Els socialdemòcrates són d’aquesta manera el primer partit que dona a conèixer el seu candidat a succeir la cancellera cristianodemòcrata, que ja no aspirarà a una nova legislatura. "Ja és públic. A proposta dels nostres presidents Saskia Esken i Norbert Walter-Borjans, la presidència i el consell de l'SPD m'acaben de nomenar candidat de forma unànime. Espero amb alegria una campanya fantàstica, justa i amb èxit, amb un equip fort", ha escrit Scholz a Twitter.

Esken i Walter-Borjans, per la seva banda, han qualificat Scholz de "soci de confiança orientat a la feina en equip, que pot i vol lluitar per una política socialdemòcrata en aquest país", i amb qui comparteixen "la visió d'una societat justa".

Durant molt de temps, Esken i Walter-Borjans eren considerats adversaris de Scholz i l'any passat, precisament, van aconseguir imposar la seva candidatura a la del ministre de Finances. Ara, però, hi ha hagut un canvi.

Sondejos

Segons un sondeig de l'institut demoscòpic Forsa elaborat entre el 3 i el 7 d'agost i difós dissabte, el Partit Socialdemòcrata es col·loca en tercer lloc en intenció de vot, amb un 14% del suport electoral. El bloc conservador format per la Unió Cristianodemòcrata (CDU) de Merkel i el seu soci, la Unió Social Cristiana (CSU) bavaresa, continuaria sent la primera força més votada del país, amb un 38% dels vots. Per darrere es col·loquen els Verds, amb el 18% del suport. D'altra banda, l'Esquerra i la ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) sumen un 8% de suports cadascuna.

En les eleccions generals del setembre del 2017, el bloc conservador va aconseguir el 32,9% dels vots, els socialdemòcrates el 20,5%, els liberals el 10,7%, els Verds el 8,9%, l'Esquerra el 9,2% i l’AfD el 12,6%.