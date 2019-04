Es filtra un vídeo de soldats britànics fent pràctiques de tir amb la foto de Corbyn

L'exèrcit del Regne Unit ha dit aquest dimecres que està investigant un vídeo en què apareixen soldats britànics fent pràctiques de tir amb la imatge de Jeremy Corbyn, el líder dels laboristes, com a objectiu. El vídeo, gravat a Kabul, la capital de l'Afganistan, va ser publicat a Snapchat amb el títol "Happy with that" (Feliç amb això) i ràpidament es va compartir a altres xarxes socials.

"Som conscients que hi ha un vídeo que circula per les xarxes socials. Aquest comportament és totalment inacceptable i cau molt per sota dels alts estàndards que l'exèrcit espera. Hem iniciat una investigació", afirma un portaveu de l'armada britànica a 'The Independent'.

El vídeo ha causat commoció arreu del país, que sí que ha aconseguit unir-se per condemnar la situació. Tant el diputat laborista Dan Jarvis com el conservador Tom Tugendhat han qualificat les imatges com a "vergonyoses".

Corbyn té una relació complicada amb l'exèrcit

Jeremy Corbyn és una figura controvertida dins de l'exèrcit britànic per les seves posicions respecte a l'IRA, el grup terrorista d'Irlanda del Nord. Un exgeneral britànic va afirmar que ell i molts membres de les forces armades estan enfadats amb el líder laborista perquè consideren que va fer comentaris a favor del grup terrorista, que és culpable de la mort de milers de soldats britànics.

D'altra banda, Corbyn va mostrar una ferma oposició contra la intervenció a la guerra de l'Iraq. El 2015 un exgeneral de l'exèrcit britànic va afirmar que si Corbyn guanyava les eleccions s'enfrontaria a "un motí" per part de les forces armades.