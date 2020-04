Sud-àfrica aprova un pla d'ajudes socials de 24.000 milions d'euros per mitigar la fam

El govern de Sud-àfrica ha anunciat un pla de rescat de famílies i empreses de 24.000 milions d’euros per intentar mitigar la crisi que deixarà l’aturada de l’activitat a causa del coronavirus. La injecció suposa un 10% del PIB actual del país, mentre que les previsions estimen que l’economia es retraurà entre el 6 i el 8% aquest any. El coronavirus ha contagiat uns 3.500 sud-africans i n'ha matat una seixantena

El pla inclou un augment de les ajudes socials per a famílies i nens, subsidis d’atur o crèdits, que es calcula que beneficiaran 13 milions de persones d’un país en què 19 milions viuen pràcticament de les ajudes socials. En un discurs televisat, el president Cyril Ramaphosa ha justificat aquest pla inèdit per donar “una resposta econòmica a una escala similar a l’alteració que suposa” el covid-19, que des del 27 de març té confinada la població i paralitzada tota l’activitat econòmica no prescindible del país, el motor econòmic del continent.

El confinament ha fet que milions de ciutadans que malvivien de feines temporals en l’economia submergida es quedin sense ingressos, de la nit al dia, per tenir un plat a taula. Així, la prestació per a les criatures menors d’edat passarà de 13 a 24 euros (al canvi d’un rand devaluat cada dia), una quantitat que es mantindrà fins al mes d’octubre.

#LockdownSA a shack belonging to Thato Seleka being destroyed in his presence. He claimed that some Red Ants stole his pair of shoes @TeamNews24 pic.twitter.com/yXn58Wremx — ntwaagae Seleka (@ntwaagae) April 21, 2020

Totes les prestacions augmentaran uns 12 euros mensuals de mitjana, i també augmentaran els subsidis per als aturats i es repartiran 250.000 paquets alimentaris durant el confinament. En quant a l’ajuda a l’empresa, el govern estableix desgravacions fiscals per a les que demostrin que la crisi les ha colpejat. Tot plegat es finançarà amb el pressupost aprovat, que revisarà les seves prioritats per excloure algunes de les mesures previstes, i crèdits al banc estatal.

651x366 Membres de la companyia Red Ants protegeixen amb armes el personal que destrueix les barraques d'un barri desnonat, a Johannesburg / KIM LUDBROOK/ EFE Membres de la companyia Red Ants protegeixen amb armes el personal que destrueix les barraques d'un barri desnonat, a Johannesburg / KIM LUDBROOK/ EFE

Però malgrat el pla milionari, el govern està permetent que en ple confinament hi hagi desnonaments, fins i tot en barriades informals per fer fora de les barraques els residents que les han ocupat.