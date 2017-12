Un atac suïcida a una església entela els preparatius nadalencs al Pakistan

Aquest diumenge han mort 10 persones i n'han resultat ferides 44 més en un atac suïcida en una església metodista de la ciutat pakistanesa de Quetta, la qual cosa ha enfosquit els preparatius nadalencs d'un país de majoria musulmana on els cristians amb prou feines són el 2% dels 200 milions d'habitants que hi ha.

"S'estava celebrant la missa quan hem sentit trets molt a prop. Ha esclatat el pànic", ha dit a l'agència Efe Simon Bashir, sacerdot de l'església metodista Bethel Memorial a la plaça Imdad de la ciutat de Quetta (oest del Pakistan), on en aquell moment hi havia al voltant de 300 fidels.

El sacerdot ha explicat que cap al migdia quatre insurgents han disparat primer a un policia a l'entrada del recinte on hi ha l'església, protegida per uns murs molt alts, i després a un agent situat a la porta del temple. No obstant això, ha indicat, l'arribada de més forces de seguretat ha evitat que entressin a l'edifici, i llavors s'ha desencadenat un fort tiroteig que ha durat "uns 30 minuts".

Tot d'una, un dels quatre terroristes ha aconseguit fer detonar prop de l'edifici els explosius que portaven, i un altre ha sigut abatut per la policia. "Dones i nens han començat a cridar i hi ha hagut una estampida. L'explosió han sigut tan forta que ha fet que l'església trontollés", ha descrit Bashir, que ha afegit que la detonació ha deixat el temple molt malmès, amb murs a terra i vidres trencats.

Anwar-ul-Haq Kakar, portaveu del govern de la província del Balutxistan, la capital de la qual és Quetta, ha informat a l'agència Efe que el nombre total de víctimes en l'atac és de 10, inclosos dos dels atacants, i el de ferits, 44. Han fugit dos insurgents i "la policia està mirant d'agafar-los, però no hi ha cap pista sobre on poden ser", ha subratllat Kakar.

Un portaveu de la Policia Local, Muhammed Ramzan, ha confirmat a l'agència Efe que estan rastrejant la zona per localitzar els dos insurgents fugitius i ha insistit que la resposta de les forces de seguretat ha estat immediata, cosa que ha evitat que el nombre de víctimes fos més gran.