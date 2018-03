El suposat autor dels atacs amb paquet bomba d'Austin es fa explotar abans de ser detingut

El suposat autor dels diversos atacs amb paquet bomba que ha viscut la ciutat texana d'Austin en les últimes setmanes ha mort després de fer-se explotar quan estava a punt de ser detingut per la policia de la ciutat. Segons apunta el mateix cos policial, l'individu, de 24 anys, hauria detonat un dispositiu que portava. L'explosió ha provocat la mort del fugitiu i ha ferit un dels agents.

"El sospitós ha mort a causa de l'explosió provocada per ell mateix", ha dit el cap de la policia d'Austin, Brian Manley. El mateix Manley ha explicat que diversos agents havien seguit el sospitós fins a un hotel proper a la capital de l'estat. De sobte, tal i com ha relatat el cos policial, el sospitós ha aturat el seu vehicle a la vora de la carretera i s'ha fet explotar.

De moment, no es coneixen els motius de la sèrie d'atacs amb paquet bomba que suposadament havia orquestrat i que ja havien deixat dos morts i almenys set ferits. Només ha transcendit que es tracta d'un jove de 24 anys que actualment ni treballava ni estudiava. Segons diversos mitjans locals, però, la policia ha estat capaç d'identificar-lo mitjançant el control del seu telèfon mòbil, l'activitat de les seves targetes de crèdit i a través de càmeres de seguretat. A més, segons les mateixes fonts, els agents haurien investigat el seu ordinador i haurien trobat cerques a Google que el relacionaven amb l'autoria dels atacs.

BIG NEWS. The Austin Bomber is dead. More work needs to be done to ensure no more bombs had been sent before he died. The investigation continues to learn more information. Congratulations to the combined law enforcement effort. #AustinBombings #txlege https://t.co/ccCT6EMHx2