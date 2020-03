El govern afganès accepta ara alliberar milers de presos talibans

El govern afganès d'Aixraf Ghani està disposat ara a alliberar 5.000 presos talibans per iniciar el diàleg amb els islamistes, malgrat que d'entrada s'hi negava. L'alliberament dels reclusos talibans és un dels punts de l'acord de pau signat entre els Estats Units i el moviment fonamentalista el 29 de febrer passat. Aixraf Ghani espera així que els talibans acceptin finalment asseure's en una taula de negociació. Però els talibans han tornat a posar bastons a les rodes aquest dimecres: exigeixen ara que els presos siguin alliberats abans d'iniciar cap diàleg.

Malgrat que el govern afganès va afirmar l'1 de març passat que l'alliberament de presoners no podia ser una condició de cara a les negociacions internes al país, ara planteja fer un alliberament escalonat de presos. En concret, el president Ghani ha ordenat l'alliberament en primer terme de 1.500 reclusos durant els pròxims quinze dies: cent cada dia. Si les converses de pau comencen, aleshores alliberaria els 3.500 restants.

"A l'acord de pau s'explica clarament que primer s'alliberaran els 5.000 presos i després s'iniciarà el diàleg amb el govern", ha declarat a l'agència Reuters el portaveu dels talibans a Doha, Suhail Shaheen. "Mai hem acordat cap alliberament dels presos amb condicions, si algú ho reclama serà en contra dels acords signats el 29 de febrer", ha afegit. És a dir, els talibans exigeixen l'alliberament dels 5.000 reclusos per seure a la taula de negociació.

El pacte del 29 de febrer obre la porta a la retirada de les forces nord-americanes de l'Afganistan després de divuit anys de guerra al país. Washington s'ha compromès ha fer tornar els seus efectius a casa en un termini de catorze mesos, cosa que permet a Donald Trump complir la promesa electoral en aquest sentit. Per la seva banda, els talibans es comprometen a evitar que l'Afganistan sigui un territori on actuïn grups terroristes que puguin atacar els EUA o els seus aliats.

Zalmay Khalilzad, l'enviat dels EUA per a l'Afganistan i que va ser el negociador clau en les converses amb els talibans, ha instat les dues parts a asseure's i resoldre el conflicte. Malgrat l'acord de pau, els combats han continuat en uns quants llocs del país. Els líders talibans han rebutjat les peticions del govern afganès perquè es comprometin per escrit a aturar els atacs.

"No és pràctic per a nosaltres alliberar els 5.000 presos de cop sense un compromís dels talibans de seure a parlar i una reducció significativa de la violència. Per tant, la posició del govern no canviarà", ha dit a Reuters un alt funcionari del govern afganès, que s'ha negat a ser identificat.