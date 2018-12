El tancament del govern dels EUA es manté sense solució a la vista

El marit de la Katy és un guardià costaner que treballa sense cobrar des del tancament parcial del govern federal dels Estats Units la mitjanit del diumenge passat. “Tothom pensa que els militars continuen rebent el seu sou, però no els membres de la Guàrdia Costanera. Vivim a Nova York, paguem més de 2.000 dòlars de lloguer i tenim un nen petit i un altre en camí”, va lamentar al seu compte de Twitter. I no va ser l’única. Molts funcionaris utilitzen aquests dies les xarxes socials per parlar dels seus neguits econòmics i la seva frustració amb els polítics i amb el president nord-americà, Donald Trump.

Ahir es va complir el sisè dia de tancament del govern (anomenat shut down, en anglès) sense solució a la vista. Els legisladors van tornar ahir a Washington després dels dos dies de vacances de Nadal però no s’espera cap votació per aquesta setmana. Trump va insistir que vol una partida de 4.700 milions de dòlars per construir un mur a la frontera amb Mèxic -la seva gran promesa electoral- en el pressupost federal. Els demòcrates ja han assegurat que no li donaran ni un cèntim ni ara ni el 3 de gener quan es formi el nou Congrés i prenguin el control de la cambra baixa gràcies a la seva contundent victòria de les legislatives del novembre passat.

La paràlisi política entre el president Trump i els demòcrates està afectant uns 800.000 empleats federals, dels quals 380.000 han deixat de treballar i cobrar. I uns altres 420.000, considerats “essencials” com els guàrdies costaners, els controladors aeris o els inspectors de seguretat alimentària, han de treballar sense sou. Aquests últims rebran la seva retribució per aquests dies de treball quan es torni a obrir el govern, però molts estan preocupats perquè només viuen del seu salari i no saben si podran pagar les seves factures de gener.

Festes amb neguits econòmics

És el cas del marit de la Katy i també del de la Lisa Gray, el Thomas, un controlador aeri a l’aeroport internacional d’Oakland. Els Gray van retallar les seves despeses de Nadal tan bon punt van veure que el tancament federal era imminent. “Molta gent em diu que a la llarga el meu marit ja cobrarà, però mentrestant què hem de fer amb les factures i les despeses de Nadal?”, afirma Gray i afegeix que ni ella ni el Thomas volen el mur a la frontera.

Tant els funcionaris que són “essencials” com els que no ho són probablement acabaran cobrant aquests dies de tancament de les institucions federals. També ho van fer el setembre del 2013 quan el govern va tancar 16 dies perquè els republicans volien incloure en els pressupostos la derogació de la llei sanitària coneguda com Obamacare. En canvi, els milers de contractistes que treballen pel govern federal perdran els seus sous. “Hi ha tants contractistes del govern que no estan cobrant i que, a diferència dels funcionaris federals, no rebran el seu sou quan el tancament federal s’acabi. Aquests diners estan perduts per sempre”, va tuitejar la Lisa West.

Els funcionaris afectats treballen en nou departaments (el d’Estat, Agricultura, Comerç, Seguretat Nacional, Interior, Tresor, Habitatge, Justícia i Transport) i agències federals com la de Medi Ambient. Ho fan en diversos llocs de treball arreu del país tot i que la majoria viuen a Washington. De moment, els parcs nacionals i els museus Smithsonian de la capital nord-americana -que són gratuïts i reben milions de visitants cada any- es mantindran oberts però amb menys serveis. A més, els museus podrien tancar a partir del primer de gener, quan hagin gastat tot el seu pressupost.

El tancament del govern és parcial, només afecta un 25% de les seves funcions ja que demòcrates i republicans ja van arribar a un acord pressupostari en despeses com la militar, la de la Seguretat Social o el programa de cupons d’aliments per famílies necessitades. Però, tot i així, pot agreujar la situació caòtica dels últims dies a la Casa Blanca per la sortida del cap de gabinet de Trump o la seva decisió de retirar les tropes de Síria, contra l’opinió del seu ja exsecretari de Defensa, James Mattis.

La popularitat de Trump es troba en els seus mínims: només un 39% aprova el seu lideratge -tot i que entre els republicans és un 80%. El president nord-americà va estar a punt de pactar amb els demòcrates un pressupost sense diners pel seu mur fronterer, però es va fer enrere en l’últim minut davant les crítiques ferotges de líders i grups ultradretans. Trump considera essencials els fons per construir el mur per aconseguir la seva reelecció el 2020.