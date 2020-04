El tancament dels tallers de Bangladesh deixa milions de treballadors en la misèria

Protegir-se del coronavirus o morir-se de gana. Aquest és el dilema en què es troba mig món i que ha empès milers de treballadors de Bangladesh a sortir als carrers per defensar seguir cobrant un sou i denunciar l'abandó que pateixen després que les restriccions decretades per aturar el covid-19 han obligat a tancar les nombroses empreses tèxtils que produeixen per a marques occidentals. Els sindicats han denunciat que 10.000 operaris han sigut acomiadats, malgrat la petició del govern que les empreses occidentals assumissin els sous dels seus treballadors fins al 16 d'abril.

Bangladesh és, darrere la Xina, la gran fàbrica tèxtil que exporta tant les peces barates dels mercats com les de marques exclusives, però l'esclat del coronavirus ha fet que s'anul·li la majoria de les comandes, ja que en els països d'Europa i els Estats Units, els grans mercats destinataris, han decretat el tancament de botigues no essencials, entre elles les de moda. Es calcula que els tallers tèxtils donen feina a uns quatre milions de persones en aquest país asiàtic, un 80% de les quals són dones amb famílies a càrrec.

Quedar-se sense feina en mig del brot de coronavirus condemna els treballadors a la misèria. Primer, perquè perden la font d'ingressos i amb els salaris que guanyen no tenen capacitat per a l'estalvi i no poden fer front a setmanes ni dies sense guanyar res. Segon, perquè la pandèmia ha fet entrar el sector tèxtil en una profunda crisi i, com diu Kalpona Akter, fundadora del Centre per a la Solidaritat amb els Treballadors, els que perdin la feina trigaran tres o quatre mesos a trobar-ne una altra. "La situació encara pot anar a pitjor", augura en declaracions a l'agència Reuters.

"Els treballadors reclamen majoritàriament els seus salaris i molts també es manifesten en contra que tanquin les empreses. Hem demanat als propietaris de les fàbriques que per raons humanitàries no acomiadin ara cap treballador", ha explicat en declaracions a l'agència Efe Siddikur Rahman, el cap de la policia del districte de Gazipur de la capital del país.

La primera ministra, Sheikh Hasina, va anunciar el 25 de març una sèrie de mesures d'estímul per valor de 588 milions de dòlars per pagar els salaris dels treballadors de les indústries orientades a l'exportació de país, majoritàriament tèxtils, i la setmana passada va anunciar 8.550 milions mes per ajudar les petites i mitjanes empreses a contrarestar l'impacte del coronavirus.

La manca d'aliments per les restriccions per combatre el coronavirus han empès famílies senceres a manifestar-se pels carrers de la capital per fer notar que passen gana i que no tenen accés als programes d'aliments promesos pel govern, que ha decretat el confinament parcial fins al 25 d'abril, cosa que deixa fàbriques, mercats i escoles sense activitat ni possibilitat que la ciutadania pugui sortir a alimentar-se. Bangladesh és el segon país del Sud-est Asiàtic més castigat per l'epidèmia, amb més d'un miler de casos positius i mig centenar de morts, segons les últimes dades oficials.