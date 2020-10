L'oposició denuncia frau a les eleccions de Tanzània i demana repetir els comicis

L'oposició de Tanzània no es creu que l'actual president del país, John Magufuli, hagi sigut capaç d'acaparar el 84% dels vots en les eleccions presidencials que es van celebrar dimecres i demana una repetició dels comicis. Segons els resultats fets públics divendres per la comissió electoral del país, Magufuli va aconseguir 12,5 milions de sufragis, mentre que el seu principal rival, Tundu Lissu, candidat del Chalema, només va rebre 1,9 milions de suports, aproximadament el 13%.

Lissu ha qualificat de "farsa" els comicis i el líder del seu partit i cap de l'oposició al Parlament, Freeman Mbowe, ha demanat als seus seguidors que es manifestin dilluns contra el que considera una manipulació dels resultats. "Demanem a la comunitat i als organismes internacionals que no reconeguin aquestes suposades eleccions generals i que duguin a terme les actuacions oportunes", ha dit Mbowe, que ha demanat que es convoquin novament les eleccions "com més aviat millor". Un altre dels partits de l'oposició, ACT-Wazalendo, s'ha sumat a la convocatòria de protestes per a dilluns.

En un comunicat, l'ambaixada dels Estats Units al país africà ha explicat que troba "creïbles" les denúncies de "frau i intimidació" dels partits de l'oposició, entitats de la societat civil i observadors electorals, que inclouen "la detenció de candidats i manifestants, restriccions en l'entrada als locals electorals per als representants dels partits, vots repetits, paperetes prèviament emplenades i bloqueig generalitzat de les xarxes socials i altres plataformes de comunicació". "Aquestes irregularitats i els aclaparadors marges de victòria generen seriosos dubtes sobre la credibilitat dels resultats anunciats i preocupació sobre el compromís del govern de Tanzània amb els valors democràtics", afirma l'ambaixada.

Statement from the U.S. Embassy on Tanzania's elections pic.twitter.com/SL1A6TbTmB — US Embassy Tanzania (@usembassytz) October 29, 2020

President negacionista

John Magufuli, de 61 anys, va accedir a la presidència de Tanzània el novembre del 2015, però el seu partit, CCM, governa el país des de la seva independència del Regne Unit, el 1962. Ara optava a la reelecció després d'un primer mandat de cinc anys, durant els quals l'oposició l'ha acusat de forçar el tancament de mitjans de comunicació crítics o d'impedir la celebració dels mítings dels seus rivals polítics. El 2017 Tundu Lissu, el principal candidat opositor a les eleccions d'aquesta setmana, va ser víctima d'un intent d'assassinat en què va rebre l'impacte de 16 trets. El cas continua obert. Aquell mateix any va ser detingut en sis ocasions per diversos motius. Des de llavors vivia a l'exili, però aquest any ha tornat al seu país per concórrer a les eleccions.

Durant els últims mesos, Magufuli s'ha convertit en una de les principals veus del negacionisme de la pandèmia de covid-19, motiu pel qual se l'ha comparat amb el president dels Estats Units, Donald Trump, o el del Brasil, Jair Bolsonaro. Tanzània no ha adoptat cap mesura de prevenció contra el coronavirus, més enllà de resar, i el president va qualificar de defectuosos els testos que es van enviar al país. Des de mitjans de maig, el país va deixar d'informar sobre els nous contagis detectats. Fins aquell moment s'havien registrat 509 persones infectades i 26 morts.

Magufuli, que té formació com a químic, va assegurar que "el coronavirus és el diable i no pot sobreviure en el cos de Crist", i el 8 de juny va afirmar que Tanzània havia quedat lliure del virus "gràcies a Déu".