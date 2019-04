Almenys 30 morts i 500 ferits en una tempesta al Nepal

Una tempesta ha deixat almenys 30 morts i 500 ferits en dos districtes de Bara i Parsa, al sud del Nepal. Els forts vents, acompanyats de pedregades i pluges, han fet caure molts arbres i fanals, que han sigut arrossegats per la riuada, han impactat contra habitatges i han provocat que s'ensorressin.

El districte més afectat ha sigut el de Bara, on han mort 27 persones. Les autoritats han assenyalat que encara és possible que augmenti el nombre de víctimes, ja que les tasques de rescat encara no han finalitzat.

En les operacions hi participen un gran nombre d'efectius de l'exèrcit, la policia i la policia especial armada. També han desplegat helicòpters per traslladar els ferits més crítics a la capital, Katmandú, segons informa el ministre de l'Interior del Nepal, Ram Krishna Subedi.

Les pluges d'aquests dies estan afectant altres països de la regió com l'Afganistan, on han causat 28 morts i destruït milers de cases, a més de centenars d'hectàrees de cultius. Les pluges acostumen a causar danys importants cada any al sud de l'Àsia, especialment durant l'època de monsons, entre el juny i el setembre. Aquesta tempesta ha agafat les autoritats per sorpresa, ja que no preveien unes pluges d'aquesta magnitud a finals de març.

El 2017 van morir 134 persones al Nepal per incidents relacionats amb el monsó, i més de 190.000 cases van ser destruïdes o danyades parcialment, segons dades del ministeri de l'Interior nepalès.