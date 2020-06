Un terratrèmol de magnitud 7,5 sacseja el sud i el centre de Mèxic

Un fort terratrèmol de magnitud 7,5 ha sacsejat el sud i el centre de Mèxic aquest dimarts generant el pànic entre la població. El sisme ha tingut lloc a les 10.29 del matí, hora de Mèxic, i el seu epicentre s'ha localitzat a 12 quilòmetres del municipi costaner de la Crucecita, a l'estat d'Oaxaca, al sud, relativament a prop de la frontera amb Guatemala. Malgrat això, s'ha notat amb força a més de 600 quilòmetres de distància, a la capital del país, on els edificis han estat desallotjats i s'ha paralitzat el trànsit de vehicles. Amb tot, s'han registrat danys lleus. De moment una persona ha mort i una altra ha resultat ferida.

El governador d'Oaxaca, Alejandro Murat, ha detallat que una dona ha perdut la vida al municipi de Santa Maria Huatulco, a uns 27 quilòmetres de la Creueta, en caure-li diverses pedres de grans dimensions. Així mateix, ha afegit, l'hospital d'aquesta mateixa localitat, que en l'actualitat es dedica a l'atenció de pacients del covid-19, ha patit danys "estructurals" i ha hagut de ser evacuat. També s'ha paralitzat la comunicació terrestre entre els municipis de la regió, i una refineria situada a la ciutat de Salina Cruz, a la regió d’Istmo de Tehuantepec, ha suspès la seva activitat per raons de seguretat.

Sense danys greus

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha difós diversos vídeos per Twitter en què se li veu al Palau Nacional parlant per telèfon amb el coordinador nacional de Protecció Civil, David Lleó. "Afortunadament no hi ha hagut danys greus", repeteix diverses vegades durant la conversa. "Només hi ha hagut petits ensorraments, s’han trencat vidres, han caigut algunes marquesines...", enumera el president, a més de destacar que les instal·lacions estratègiques -o sigui ports, aeroports, refineries i hidroelèctriques- tampoc han patit danys. "Tot està en bon estat", insisteix.

Durant l'hora i mitja posterior al fort sisme, s'han produït fins a 147 rèpliques, segons ha informat també López Obrador, que ha recomanat a la població que es mantingui "en calma" però "atenta" per si calgués desallotjar de nou els edificis per un nou tremolor de gran magnitud.

De fet, desenes de milers de persones han sortit al carrer a Ciutat de Mèxic quan han notat el fort sisme. A algunes se les veia especialment espantades, i no era per menys. Fa menys de tres anys, al setembre de 2017, dos forts terratrèmols, també van sacsejar el sud del país: en aquella ocasió el sisme va tenir el seu epicentre a la localitat de Axochiapan, i més de 350 persones van morir i milers van quedar ferides. A la capital, moltes cases i edificis es van ensorrar. Es va tractar del sisme més greu al país des del registrat el 1985. Fa tres anys una de les crítiques va ser la lentitud de reacció de sistema d'alarmes sísmiques. Aquest dimarts, però, l'alerta s'ha activat més d'un minut abans que la terra comencés a tremolar, cosa que ha permès a la gent sortir dels edificis.

El fort terratrèmol ha augmentat el nivell del mar en un metre, segons ha informat la secretaria de la Marina mexicana. De fet, l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units (NOAA, per les sigles en anglès) ha alertat inicialment del risc de tsunami i de la formació d'ones d'entre un i tres metres d’alçada. Després, però, ha reduït la previsió i ha informat que es podien formar ones d'entre 0,3 i un metre sobre el nivell de la marea.