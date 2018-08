Un terratrèmol de 6,9 en l'escala de Richter sacseja Veneçuela

Un terratrèmol de magnitud 6,9 en l'escala de Richter –en un inici s'havia informat que era de 6,3– ha sacsejat Veneçuela aquest dimarts a la nit i ha ocasionat danys en algunes edificacions, segons el ministre veneçolà d'Interior i Justícia, Néstor Reverol. No hi ha hagut morts ni ferits.

"Hi ha algunes falles estructurals en algunes edificacions", ha assenyalat Reverol, sense donar més detalls, al canal estatal VTV. El ministre ha explicat que la torre financera Confinanzas, situada al centre de Caracas, s'ha inclinat un "25%" en els pisos superiors. Aquesta estructura abandonada, coneguda com la Torre de David, va estar habitada fins fa uns anys il·legalment per famílies que van ser desallotjades pel govern.

A través de les xarxes socials, desenes d'usuaris han compartit fotografies i vídeos que mostren els danys que han patit algunes cases i edificis en ciutats de l'interior del país.

El sisme ha deixat, principalment, columnes d'immobles trencades, algunes parets caigudes i mobles trencats. El tremolor ha durat uns segons, però el sisme s'ha convertit en el d'intensitat més alta que ha viscut Veneçuela en l'última dècada.