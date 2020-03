Es contaminen amb covid-19 tests que havia de rebre el Regne Unit

L'objectiu anunciat el 18 de març pel primer ministre britànic, Boris Johnson, que "en les pròximes setmanes" el país arribaria a una capacitat de practicar fins a 25.000 tests diaris del coronavirus s'allunya. La raó és que part dels components clau –reactius, entre altres– comprats a l'estranger per dur a terme l'assemblatge final de les unitats al país han estat contaminats amb covid-19. Aquest dilluns a la nit els diferents laboratoris del Regne Unit que els esperaven han estat informats pels laboratoris Eurofins, el proveïdor afectat, que el lliurament es retardaria un temps indeterminat.

La firma luxemburguesa a l'epicentre d'un altre fiasco en relació amb els tests, en aquest cas els destinats al Regne Unit, té disset laboratoris diferents a la Xina i és present en 48 països del món. Fa només quatre dies, a través del seus canals de comunicació, havia anunciat el llançament del GeneScan VIRSeek SARS-CoV-2 RT-PCR, una mena d'escàner que, en teoria, permetria detectar l'existència del covid-19 en les superfícies. Alguns estudis recents, de l'Institut Nacional de la Salut dels Estats Units, el Centre per al Control i Prevenció de Malalties –també dels Estats Units–, la Universitat de Califòrnia Los Angeles i la de Princeton, suggereixen que el virus podria romandre actiu en diferents superfícies fins a 72 hores.

En qualsevol cas, a més de l'esmentat fiasco, les condicions del mercat no ajuden gens a complir els objectius del govern britànic. Aquest dimarts a la tarda el ministre secretari del govern, Michael Gove, ha reconegut la dificultat d'aconseguir en el mercat global els reactius químics que calen per procedir a fer les proves, a causa de la falta de capacitat del Regne Unit de poder-los fabricar.

Ho ha admès poc després que es donessin a conèixer les dades sobre l'extensió del contagi durant les últimes 24 hores. En total, s'han detectat 25.474 casos, dels quals 1.808 han resultat fatals. Les xifres facilitades per Gove, però, són lleugerament menors (1.789) perquè el govern britànic de moment només informa del traspàs en hospitals. Les últimes 24 hores han sigut les més dramàtiques per al Regne Unit, on s'han reportat 393 decessos.