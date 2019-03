Els ‘tories’ suspenen 14 membres del partit per comentaris islamòfobs

El Partit Conservador ha suspès catorze membres de la formació per suposadament haver fet comentaris islamòfobs, després que un usuari anònim de Twitter fes una recopilació de tots aquests insults i els publiqués sistemàticament a la xarxa social.

Per exemple, una persona que va assegurar ser membre del partit tory va proposar a les xarxes socials “fer fora tots els musulmans de l’administració pública”. Un altre va defensar “eliminar totes les mesquites”. I un tercer va afirmar que ell no votaria mai dins del partit conservador per Sajid Javid, l’actual ministre de l’Interior britànic, perquè suposaria defensar que un musulmà liderés el país. La majoria d’aquests i altres comentaris van ser publicats al grup de Facebook que dona suport al diputat conservador i ultracatòlic Jacob Rees-Mogg, conegut per les seves posicions radicals.

Un portaveu del Partit Conservador va aclarir ahir que aquest grup de Facebook no pertany oficialment a la formació i que, per tant, el partit no n’és responsable. Sí que va admetre, però, que molts dels autors dels comentaris han estat identificats com a membres del partit, i de fet ja han estat suspesos mentre es du a terme una investigació, va informar ahir The Guardian. “El nivell d’islamofòbia que hi ha en el si del Partit Conservador és sorprenent”, va lamentar per la seva banda un portaveu del Consell Musulmà del Regne Unit, segons va publicar també el diari britànic.

Tots els comentaris islamòfobs han estat recopilats al compte de Twitter @MatesJacob, que té un gran impacte a la xarxa, tot i que es desconeix qui hi ha al darrere. Aquest compte es fa ressò de qualsevol comentari racista, antisemita o islamòfob que fan els seguidors del diputat Rees-Mogg.

L’autor anònim d’aquest compte de Twitter ha assegurat que ell va arribar a comptabilitzar fins a 25 persones diferents que deien que pertanyien al Partit Conservador i van publicar a la xarxa comentaris islamòfobs. De moment, però, la formació només n’ha suspès catorze. Tres ja no pertanyen al partit, i es desconeix què ha passat amb els altres vuit.