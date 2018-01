“Quan torni a Síria treballaré per la pau amb Israel”

“Els primers pacients sirians que vam atendre en aquest hospital arribaven en estat de xoc, trasbalsats. Alguns pensaven que els volíem matar. Tota la vida els havien dit que els israelians érem molt dolents i desconfiaven completament de nosaltres, però els que arriben ara fins i tot fan bromes”, diu David Fuchs, infermer en cap de l’hospital Ziv de Safed, una localitat de Galilea pròxima als alts del Golan, ocupats per Israel.

El Ziv és un dels tres hospitals israelians que reben ferits sirians. Tot va començar el 16 de febrer del 2013, quan per primer cop l’exèrcit va autoritzar l’entrada de ferits. Al principi es va dir que era una família que havia tingut un accident de cotxe, però de seguida es va veure que en realitat un coet va impactar al seu vehicle. Des de llavors, més d’un miler de sirians, generalment ferits, han sigut atesos en hospitals d’Israel.

“Cada dues setmanes rebem ferits. Arriben en un autobús. Una bona part són homes joves, potser n’hi ha que són combatents, però no ho sabem perquè ningú els hi pregunta. La nostra feina és humanitària”. I Fuchs afegeix que per als israelians és molt important que els ferits sirians es trobin bé als hospitals durant la seva estada, abans de ser retornats a Síria. “Només un sirià va demanar quedar-se a Israel, la resta van voler tornar”.

L’atenció mèdica que Israel ofereix als sirians ha suscitat més d’una controvèrsia, principalment perquè molts pensen que Israel està atenent jihadistes del Front al-Nusra i d’altres milícies relacionades amb Al-Qaida. Un informe de la UNDOF, els cascos blaus de l’ONU al Golan, que es va filtrar a la premsa el 2014 deia que s’havien observat un gran nombre d’“interaccions” entre l’exèrcit israelià i els rebels sirians a la frontera. La força més destacada en aquell moment a l’altra banda de la zona era justament el Front al-Nusra, vinculat a Al-Qaida.

A pocs quilòmetres de Safed hi ha el Golan ocupat. El tinent mèdic Tomer Koler ens assenyala des d’una elevació la demarcació que separa el Golan ocupat per Israel el 1967 del Golan que encara és sirià. Som a la part central de la frontera del Golan. Aquesta demarcació consta de tres sectors. El del mig està controlat pel Front al-Nusra i és justament l’única zona on Israel recull ferits, una circumstància que contribueix a alimentar els rumors que hi ha una col·lusió entre els jihadistes i Israel en la lluita contra el govern de Damasc.

A l’habitació número 10 de la primera planta de l’hospital Ziv hi ha tres llits amb tres homes, tots ferits a les cames. Al llit del mig hi descansa el Saher, un barbut que diu que és mestre de llengua àrab de Daraa, la ciutat on van començar les protestes contra el règim sirià el 2011. A Daraa, on té una dona embarassada i tres fills, el Saher, de 30 anys, diu que continua treballant com a mestre amb un salari d’aproximadament 100 dòlars al mes que cobra de l’Itilaf, la coalició opositora que financen els Estats Units i l’Aràbia Saudita, entre d’altres.

Quan li preguntem si pertany al Front al-Nusra, el Saher riu però ho nega amb força. “El nostre govern ens va dir durant cinquanta anys que Israel volia controlar el món, però en aquest hospital he vist que Israel fa per nosaltres més que Al-Assad -diu sense deixar de somriure-. Estem lluitant per la llibertat i per la democràcia”, recalca.

El seu periple des de Daraa va tenir dues fases. En la primera, els seus amics de Daraa el van portar fins a la frontera, i a la frontera l’exèrcit israelià se’n va fer càrrec i el va portar a l’hospital Ziv en un autobús. “Quan torni a Síria, treballaré per aconseguir la pau amb Israel”, sentencia.

El transport dels ferits es fa en autobusos escortats per vehicles militars. És així perquè fa uns quants mesos els drusos d’Israel van assaltar una ambulància que transportava ferits que consideraven jihadistes del Front al-Nusra -que ataca els drusos de Síria- i en van matar un. Els drusos d’Israel han criticat sovint l’ajuda d’Israel als suposats jihadistes de Síria. Del miler de sirians atesos als hospitals israelians, un 90% són homes, la majoria joves, una circumstància que ha fet incrementar les sospites que Israel està ajudant els jihadistes relacionats amb Al-Qaida.