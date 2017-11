Una boira tòxica converteix Nova Delhi en una "cambra de gas"

La boira tòxica que cobreix Nova Delhi és tan compacta que les autoritats locals han ordenat que es tanquin les escoles de la capital índia. Els vols també pateixen importants retards, i el ministre encarregat de la ciutat ha declarat que la ciutat s'ha convertit en "una cambra de gas".

Segons el doctor Arvind Kumar, un neumonòleg amb tres dècades d'experiència, la situació de salut és preocupant. "Ni tan sols els joves sans que no fumen tenen uns pulmons en condicions", ha declarat en una entrevista. "La qualitat de l'aire és tan dolenta que, encara que no fumis, els teus pulmons pateixen", assegura.

La boira densa i grisa és habitual a Nova Delhi. Es repeteix cada any a causa de la pol·lució generada pels vehicles, la crema d'escombraries, i la de cultius a zones properes a la capital. L'ús de focs artificials al festival de llums hindú de Diwali tampoc no ajuda. Però el problema ha empitjorat dràsticament durant els últims anys.

540x306 Diversos ciutadans es protegeixen de la contaminació. SAUMYA KHANDELWAL / REUTERS Diversos ciutadans es protegeixen de la contaminació. SAUMYA KHANDELWAL / REUTERS

Aquesta setmana les partícules de pol·lució més perilloses, les anomenades P.M. 2,5, van arribar a més de 700 micro grams per metre cúbic en algunes parts de la ciutat, segons dades de l'ambaixada dels Estats Units. Els experts asseguren que una exposició prolongada a concentracions tan altes de P.M. 2,5 equival a fumar més de dos paquets de cigarrets diaris.

Les autoritats índies han intentat controlar el nivell de contaminació a la zona metropolitana de Nova Delhi, on viuen uns 45 milions de persones. També s'ha prohibit la venda de petards al festival de Diwali, però tot just acaba de començar l'època de crema il·legal de cultius, i contribueix a agreujar el problema altament.

La situació ha fet que el ministre encarregat de la capital índia, Arvind Kejriwal, hagi declarat a Twitter: “Nova Delhi s'ha convertit en una cambra de gas. Sempre es repeteix cada any durant aquesta època. Hem de trobar una solució per a la crema de cultius".

Delhi has become a gas chamber. Every year this happens during this part of year. We have to find a soln to crop burning in adjoining states — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 7 de novembre de 2017

La revista mèdica The Lancet va publicar un article el mes passat que advertia que la contaminació va causar la mort de 2,5 milions de persones a l'Índia l'any 2015, més que a cap altre país del món.

El viceministre responsable de Delhi, Manish Sisodia, ha explicat que s'estan estudiant totes les opcions per reduir la contaminació. Per exemple, el govern ha proposat l'ús de vehicles privats en dies alterns i recórrer a helicòpters per fomentar el moviment de l'aire de l'atmosfera. Així mateix, aquest dimecres totes les escoles han estat tancades i la mesura es mantindrà durant dies.

El doctor Kumar considera que el problema continuarà si els ciutadans no pressionen els polítics per posar fi al problema. "Els ciutadans de Delhi tenim tres opcions", ha advertit. "Una opció és deixar de respirar, però això no és possible. Una altra, és marxar de Nova Delhi, però això tampoc resulta viable. L'única solució és crear un moviment per exigir el nostre dret de poder respirar aire pur", ha destacat.