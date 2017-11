El primer trasplantament de ronyó a l’Afganistan

El doctor Ali Tabesh Naseri ha dut a terme el primer trasplantament de ronyó de la història a l’Afganistan. El facultatiu -al mig de la fotografia, acompanyat d’altres membres del seu equip- va fer l’operació a l’Hospital Mellat, un centre privat de Kabul que s’ha convertit en un dels més avançats del país asiàtic en el tractament de malalties renals.

“M’hauria agradat fer el trasplantament en un hospital públic, però el ministeri de Salut Pública no em va oferir cap garantia. No em podia assegurar la bona higiene de l’hospital per evitar infeccions”, lamenta el metge amb una llarga experiència en aquest camp. Es va formar a l’Iran.

“A Europa la majoria dels malalts renals tenen més de 50 anys. En canvi, a l’Afganistan aquesta malaltia afecta persones d’entre 20 i 40 anys" Doctor Ali Tabesh Naseri Hospital Mellat

L’operació es va dur a terme fa tres mesos i el pacient va ser un home, el Sardar, de 35 anys. Segons el doctor Naseri, ara ja està completament recuperat. Des d’aleshores l’Hospital Mellat ha fet una desena de trasplantaments de ronyó més. Segons el metge, els donants acostumen a ser membres de la mateixa família. I l’operació costa un ronyó (a banda del del donant, esclar): el pacient ha de pagar 10.000 dòlars, és a dir, uns 8.450 euros. Una autèntica fortuna a l’Afganistan, on el sou mitjà d’un funcionari amb prou feines arriba als 150 euros mensuals.

“A Europa la majoria dels malalts renals tenen més de 50 anys. En canvi, a l’Afganistan aquesta malaltia afecta persones d’entre 20 i 40 anys”, explica el doctor Naseri, que està investigant la raó d’aquesta realitat. Pocs hospitals públics a l’Afganistan tenen màquines de diàlisi, i als privats el servei és caríssim. Una sessió de diàlisi a l’Hospital Mellat costa 40 dòlars (33 euros).