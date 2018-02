Els tres treballadors d'Oxfam van "amenaçar físicament" els testimonis de la contractació de prostitutes a Haití

Els tres membres de l'equip de l'Oxfam a Haití que estaven investigats per explotació sexual van amenaçar físicament un un company per què no els delatés en la investigació sobre els fets de 2011, segons revela l'informe intern de l'ONG difós aquest dilluns.

L'informe -que l'organització ha decidit fer públic una setmana després que esclatés l'escàndol per tancar el cas demostrant transparència-aporta nous detalls sobre les males pràctiques de l'equip que es va desplaçar al país caribeny per assistir les víctimes del terratrèmol de 2010.

A més de contractar prostitutes i les amenaces, uns dels treballadors d'Oxfam està acusat d'haver descarregat material "pornogràfic i il·legal" en un ordinador portàtil, en referència a vídeos piratejats. Tot i que l'informe no conté noms, queda clar que entre els acusats hi ha personal de tots els nivells de responsabilitat, des del director, fins a auxiliars.

L'informe també detalla la reacció dels responsables de l'organització quan es van assabentar del cas, a través d'un correu electrònic: va enviar un equip a investigar les acusacions, van entrevistar una quarantena de testimonis i van pactar amb el director, Roland van Hauwermeiren, un acomiadament decorós a canvi que col·laborés en la investigació.El director de la missió està acusat també de "negligència i incapacitat per protegir el personal, sobretot el femení".

En un comunicat, Oxfam ha explicat que ha decidit publicar la investigació interna "perquè volem ser tan transparents com puguem sobre les decisions que vam prendre i perquè assumim la pèrdua de confiança que s'ha provocat". Oxfam diu que també s'ha disculpat davant del govern haitià i s'ha ofert a ajudar les dones afectades.

Segons l'informe, el primer indici va arribar en in correu electrònic que un treballador de l'organització a Amèrica Llatina va enviar a la seu central de Londres. El missatge advertia que membres de l'equip d'Haití estaven implicats en "explotació sexual (ús de prostitutes a les residències d'Oxfam i assetjament sexual al personal" i alhora advertia de "frau, negligència i nepotisme". Mentre es preparava el grup que havia de viatjar al país per investigar el cas, un altre treballador de l'organització va anunciar que el director de la missió al Haití també havia fet servir prostitutes a la seva residència.

Quan els investigadors van entrevistar Van Hauwermeiren, va admetre els fets. Aleshores li van oferir "una sortida esglaonada i dignificada, en cas que ell cooperés en la resta de la investigació", una decisió que van prendre els alts càrrecs de l'organització, inclosa la sots directora a la Gran Bretanya, Penny Lawrence, que ha dimitit arran del cas. La setmana passada Van Hawermeiren havia negat haver practicat sexe amb prostitutes en una entrevista a una televisió belga.

La investigació interna d'Oxfam inclou una quarantena de testimonis, un dels quals va transcendir i va ser amenaçat per tres dels investigats. Aquests van ser expedientats després per assetjament i amenaces.