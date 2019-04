Què queda dels tresors de Notre-Dame?

Notre-Dame és una de les catedrals gòtiques més antigues del món i va ser declarada Patrimoni de la Humanitat l’any 1991. Els bombers continuaven aquest dimarts inspeccionant el temple per avaluar els efectes del foc. Alguns dels tresors de la catedral van resultar malmesos, però d’altres es van aconseguir salvar.

Rosasses

La catedral té tres rosasses del segle XIII. La situada a la part sud del temple fa gairebé 13 metres de diàmetre. El ministre de Cultura, Franck Riester, va assegurar ahir que “sembla que les rosasses no han patit danys catastròfics”. Algunes parts, però, han quedat ennegrides. L’arquebisbe de París, Patrick Chauvet, va dir que caldrà desmuntar una rosassa perquè els emplomats s’han fos.

Les dues torres

Les dues característiques torres gòtiques de 68 metres d’alçada que se situen a la façana oest de Notre-Dame i que es van començar a construir el 1200 van quedar intactes durant l’incendi. El ministre de Cultura va explicar ahir que l’estructura principal de la catedral també es va salvar completament, tot i que ahir els bombers continuaven avaluant la resistència de l’edifici per evitar possibles ensorraments.

L’agulla i la coberta

La singular agulla de Notre-Dame, un dels exemples més perfectes del gòtic francès, és un dels elements de la catedral més afectats pel foc. L’agulla, de 93 metres d’alçada i col·locada l’any 1859 al capdamunt del temple durant la restauració de Notre-Dame feta per l’arquitecte Viollet-le-Duc, es va ensorrar literalment a causa de les flames. També es donen per perdudes les tres relíquies que es guardaven a l’agulla i el gall que la coronava. Per sort, les estàtues de bronze dels apòstols i els evangelistes que caracteritzaven aquest element arquitectònic havien estat retirades fa menys d’una setmana per ser restaurades i, per tant, es van salvar de les flames. El foc, en canvi, va devorar tota la coberta de Notre-Dame, que va ser construïda a mitjans del segle XIX, també per Viollet-le-Duc, amb 500 tones de fusta de roure (equivalent a 21 hectàrees de bosc) i 250 tones de plom. Precisament per això es coneixia com “el bosc”, i va servir de combustible per a l’incendi.

Relíquies

Notre-Dame acull les relíquies de la passió de Crist -com ara un tros de la creu, un clau i la corona d’espines- i del patró de París. L’alcaldessa de la capital, Anne Hidalgo, va explicar que els bombers van formar una cadena humana per salvar aquests elements, que van ser guardats la nit de l’incendi a la seu de l’Ajuntament. Està previst que siguin traslladats al Museu del Louvre.

Pintures

Les capelles de la nau de la catedral acollien tretze quadres monumentals oferts per la corporació d’orfebres de París al segle XVII. Segons el rector arxipreste de París, les pintures es van poder evacuar durant l’incendi. La resta d’obres d’art, que inclouen 37 representacions de la verge que es conserven al tresor de la catedral parisenca, també s’han preservat de les flames.

Estàtues

La façana és un dels principals tresors de Notre-Dame i no ha quedat afectada per les flames. Al costat oest es conserven les 28 estàtues que representen els reis de Judà i d’Israel. Sobre aquests personatges es troben les estàtues d’Adam i Eva, i al centre, la verge envoltada de dos àngels que presenten l’infant Jesús. Segons el govern francès l’estructura de la catedral no ha patit danys, tot i que els bombers encara estan avaluant la resistència de l’edifici.

Orgue

Notre-Dame té tres orgues, el més important dels quals té 8.000 tubs, cinc teclats i 109 registres. El gran orgue es va començar a construir al segle XV i va ser ampliat successivament fins al XVIII. Va superar intacte la Revolució Francesa i va ser restaurat per últim cop el 2014. No queda clar ara per ara com l’ha afectat l’incendi. El restaurador, Bertrand Cattiaux, va dir ahir al diari Le Monde que l’instrument “ha patit, però no de manera catastròfica”, i no pel foc, sinó per l’aigua per extingir-lo.

Campanes

La campana major de la catedral es troba a la torre sud i no ha patit desperfectes. Fosa fa més de 300 anys, pesa més de 13tones i sona per Nadal, Pasqua o Tots Sants, i pels grans esdeveniments com ara la mort d’un papa o l’elecció d’un nou pontífex. A la torre nord, quatre campanes que pesen entre 2.000 i 3.000 quilos cadascuna són les que presideixen els oficis a la catedral i toquen les hores. Aquestes també s’han preservat de l’incendi.

Gàrgoles

Els animals mitològics que decoren els desaigües de la pluja del sostre són un dels elements més característics de la catedral. La seva funció era preservar els murs allunyant-ne l’aigua, però els artesans de Notre-Dame els van donar un aspecte gòtic en forma de figures mig bèstia mig humanes, grotesques o fantàstiques, amb becs d’àliga, potes de lleó o cues de serp. Algunes ja estaven en mal estat pel pas del temps i van ser substituïdes per desaigües de PVC.