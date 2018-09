Un tribunal islàmic de Malàisia castiga a fuetades dues dones per tenir sexe

Una parella de dones malàisies han rebut aquest dilluns sis fuetades cadascuna després de ser condemnades per haver intentat mantenir relacions homosexuals, una pràctica que contradiu les estrictes lleis islàmiques que s'apliquen només a la població musulmana del país. La sentència, dictada el mes passat, s'ha llegit a porta tancada a l'Alt Tribunal Islàmic de Kuala Terengganu, a la província nord-oriental de Terengganu, informa el diari 'New Straits Times', que assegura que és el primer càstig d'aquestes característiques per aquest tipus de falta.

Les dones, de 22 i 32 anys, van ser arrestades per la policia islàmica a l'abril quan eren en un cotxe aparcat en una plaça pública. També van ser sentenciades a pagar una multa de 3.300 ringgit (entre 700 i 800 euros).

Grups de defensa dels drets humans han qualificat de "cruel i injust" el càstig i alerten del retrocés a Malàisia dels drets de la comunitat LGBTI i l'auge de la intolerància. La federació de Malàisia té un sistema jurídic dual pel qual algunes matèries, com les vinculades a l'islam, són legislades pels diferents governs estatals.

Amnistia Internacional ha assegurat que el càstig marca la jornada com un "dia aterridor" per als drets humans a Malàisia. "Infligir aquest càstig brutal a dues persones per intentar tenir relacions consensuades del mateix sexe és un atroç revés en els esforços del govern per millorar els seus registres de drets humans", ha afirmat Rachel Chhoa-Howard, investigadora local de l'organització.

El grup feminista Justice for Sisters ha demanat també que es revisin les lleis i ha titllat la sentència d'"error greu de la justícia".

El cas apareix quan hi ha preocupació per la creixent intolerància cap a la comunitat LGBT a Malàisia que s'ha viscut durant les últimes setmanes. El 15 d'agost una dona transsexual va ser agredida per un grup de persones a Seremban, al sud de Kuala Lumpur.

En més de la meitat dels catorze estats del país, les autoritats locals imposen càstigs corporals regits per la xaria o llei islàmica i tenen una espècie de policia de la moral, coneguda com a Jawi. Malàisia és un país multiètnic on el 60% de la població practica l'islam.